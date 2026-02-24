"Tatort: Schmerz" Hört Peter Faber beim Dortmunder "Tatort" auf? WDR äußert sich über neues Team Aktualisiert: Vor 57 Minuten von teleschau - Eric Leimann Der "Tatort: Schmerz" war Stefanie Reinspergers letzter Auftritt als Kommissarin Rosa Herzog in Dortmund. Bild: WDR/Thomas Kost

Nicht alle "Tatort"-Kommissare gehen in Rente. Manche sterben "klassisch" im Dienst, wie die stellvertretende Leiterin der Kripo Dortmund Martina Bönisch. Oder sie werden verhaftet, wie Rosa Herzog im "Tatort: Schmerz". Wie geht es in Dortmund jetzt für ihren Kollegen Faber (Jörg Hartmann) weiter?

Dieser schwermütige "Tatort" aus Dortmund war alles andere als leichte Kost. In mehrerlei Hinsicht: Einmal war der Fall selbst kompliziert. Er führte in die Jugoslawien-Kriege der 1990er-Jahre zurück. Es galt, viele unterschiedliche Protagonisten rund um verschiedene Rache-Plots zu identifizieren. Dazu baute die Handlung auf den vorletzten Dortmunder Fall, den "Tatort: Abstellgleis", vom Mai 2025 auf. Es war jene Folge, in der Kommissar Fabers Liebesrivale um die Gunst der im Dienst gestorbenen Kollegin Bönisch (Anna Schudt), KTU-ler Sebastian Haller (Tilman Strauß), ermordet wurde. In der Schlussszene dieses Krimis erschoss Rosa Herzog den vermeintlichen Mörder Hallers - obwohl dies vermutlich nicht nötig gewesen wäre. Diese "Ungereimtheit" wurde nun neun Monate später aufgeklärt. Man sollte den alten Krimi kennen, um den neuen zu verstehen.

Warum ist Stefanie Reinsperger ausgestiegen? Die 38-jährige Österreicherin Stefanie Reinsperger geht auf eigenen Wunsch. Sie will sich neben Film- und Serienprojekten wieder mehr aufs Theater konzentrieren. Was durchaus ungewöhnlich ist für eine vor der Kamera so gut gebuchte Schauspielerin wie Reinsperger: Sie ist als festes Mitglied ins Ensemble des renommierten Wiener Burgtheaters zurückgekehrt und will dort mehr Zeit für Bühnenproduktionen haben. Die Schauspielerin stammt auch aus der Nähe von Wien.

Sind der nächste Fall oder mehrere Fälle schon in Arbeit? Der nächste "Tatort: Heilung" ist bereits abgedreht, ein Sendetermin steht allerdings noch nicht fest. Aktuell laufen die Drehvorbereitungen für einen weiteren Film mit dem Arbeitstitel "Tatort: Blut und Wasser".

Ermittelt Faber in der nächsten Folge solo? Peter Faber ermittelt im "Tatort: Heilung" - wenn auch eher widerwillig - gemeinsam mit dem LKA-Kollegen Daniel Kossik (Stefan Konarske), der also vorerst weiter dabei bleibt.

Gibt es eine neue Partnerin oder Partner für Faber? Faber ist kein Solo-Ermittler, sagt der produzierende WDR auf Anfrage. "Er wird auch in Zukunft Teil eines Teams sein, mit Ira Klasnic (Alessija Lause) als seiner Chefin. Für alles Weitere bitten wir im Sinne des Publikums noch um ein wenig Geduld." Dies klingt danach, als könnte einigermaßen zeitnah ein neuer Partner oder eine Partnerin für Dortmund-Ermittler Faber verkündet werden. Vielleicht ja schon für den demnächst anstehenden Dreh vom "Tatort: Blut und Wasser".