Schwarzwald-Krimi "Tatort: Der Reini" Vorschau 16. November: Familien-Drama mit Geiselnahme Kommissar Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner, rechts) hat seinen jüngeren Bruder Reini (Felician Hohnloser, links) im Verdacht, einen Apotheker umgebracht zu haben. Bild: SWR/Benoît Linder

Im neuen Schwarzwald-"Tatort: Der Reini" geraten die Kommissare Franziska Tobler und Friedemann Berg in einen Fall, der persönlicher nicht sein könnte: Bergs psychisch kranker Bruder wird verdächtigt, einen Mord begangen zu haben.

"Tatort: Der Reini": Darum geht es In einem kleinen Dorf im Schwarzwald wird eine Apotheke zum Schauplatz eines grausamen Verbrechens: Schränke sind aufgebrochen, Medikamente liegen verstreut, und Blutspuren ziehen sich durch den Raum. In der Wohnung oberhalb der Geschäftsräume wird die Leiche des Apothekers gefunden. Getötet durch einen einzigen, präzisen Schuss. Für die junge Kommissarin Ella Pauls (Luise Aschenbrenner) ist es ihr erster großer Fall, und sie steht vor der überwältigenden Aufgabe, den Tatort zu sichern. Als endlich ihr Kollege Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) eintrifft, macht er sich gleich wieder aus dem Staub. Ihn ereilt eine furchtbare Nachricht: Sein jüngerer Bruder Reinhard (Felician Hohnloser), der seit Jahren in der geschlossenen Abteilung der Psychiatrie lebt, ist ausgebrochen. Hat er etwas mit dem Mord zu tun? Es wäre ja nicht das erste Mal ...

Die Last der Familie Gemeinsam mit dem gewaltbereiten Luke Badrow (Karsten Antonio Mielke) und der wortkargen Mika Novak (Mareike Beykirch) ist Reini aus der Psychiatrie geflohen und will auf dem abgelegenen Familienhof untertauchen. Als sein Bruder Friedemann ihn intuitiv auf dem Hof der Familie sucht, entdeckt er zunächst den PKW des ermordeten Apothekers und die Tatwaffe. Sofort ist klar, dass die drei etwas mit dem Mord zu tun haben müssen. Hin- und hergerissen zwischen der Verantwortung für seinen Bruder und dem immer aggressiveren Verhalten von Badrow, weiß er nicht, wie er handeln soll. Schließlich wird er von Badrow mit Waffengewalt auf dem Hof festgehalten. Da seine Kollegin Franziska Tobler mittlerweile so sauer auf ihn ist, da sie ihn nicht erreicht, macht sie sich selbst auf den Weg zum Berg’schen Hof und läuft dort direkt in die Mündung von Badrows Pistole …

Auf der Flucht Reinhard Berg (Felician Hohnloser, Mitte) ist gemeinsam mit Luke Badrow (Karsten Antonio Mielke, links) und Mika Novak (Mareike Beykirch) aus der geschlossenen Abteilung geflohen und sucht Zuflucht auf dem Hof der Familie Berg. Bild: SWR/Benoît Linder

Tobler und Berg in Lebensgefahr In Windeseile arbeitet sich die ehrgeizige Ermittlerin Franziska Tobler in den Mordfall des Apothekers ein und ist sauer, dass ihr Kollege Friedemann Berg nicht zu erreichen ist. Ob es daran liegt, dass sie womöglich bald seine Vorgesetzte ist? Die Funkstille beunruhigt sie so sehr, dass sie sich auf den Weg zum Berg’schen Hof macht, wo sie eine böse Überraschung erwartet. Die Geiselnahme auf dem Bauernhof spitzt sich dramatisch zu.

Blick hinter die Kulissen Hauptdarsteller Hans-Jochen Wagner schilderte die Dreharbeiten auf dem abgelegenen Berghof als eine besonders intensive und eindrucksvolle Erfahrung. Vor allem die nächtlichen Szenen hätten eine greifbare Spannung und Unvorhersehbarkeit geschaffen, die ihn nachhaltig beeindruckten. Die besondere Atmosphäre bezeichnete er als "ein wahres Geschenk für jeden Schauspieler".