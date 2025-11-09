Der Schauspieler im Porträt "Tatort"-Star Jeremias Meyer wollte kein Schauspieler werden: "Wollte Kunst studieren" Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von teleschau In "Tatort: Mike & Nisha" spielt Jeremias Meyer die Rolle von Mike, der seine Freundin Nisha heiraten will. Bild: Pascal Bünning

Jeremias Meyer wurde schon während seiner Abi-Zeit mit der Serie "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" bekannt. Heute begeistert der 26-Jährige im "Tatort: Mike & Nisha" (Sonntag, 09. November, 20:15 Uhr, im Ersten). Dabei wollte der gebürtige Münchner ursprünglich gar nicht Schauspieler werden ...

Steckbrief Jeremias Meyer Name: Jeremias Meyer

Geburtsdatum: 30. September 1999

Geburtsort: München

Wohnort: München

Größe: 1,80 Meter

Beziehungsstatus: nicht bekannt

Kinder: nicht bekannt

Als "Bester Nachwuchsschauspieler" nominiert Jeremias Meyer wurde 1999 in München geboren. Bereits als Kind begann seine Schauspielkarriere. In einer Werbung für Nintendo stand der heute 26-Jährige zum ersten Mal vor der Kamera. Mit gerade einmal elf Jahren spielte Meyer in einer Folge von "Der Bergdoktor" mit. Seinen ersten Kinofilm "Die Vampirschwestern" drehte er 2012. Auch in den beiden Fortsetzungen der "Vampirschwestern"-Reihe war Jeremias Meyer mit von der Partie. Für seine Leistung im Film "Das Leben danach" wurde er als "Bester Nachwuchsschauspieler" für den Günter-Strack-Fernsehpreis nominiert. Im darauffolgenden Jahr übernahm Meyer im Film "Winterherz - Tod in einer kalten Nacht" (2018) eine der Hauptrollen. Weitere Bekanntheit erlangte er durch seine Rolle in der Fernsehserie "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" (2021).

Rolle im Tatort "Mike & Nisha" Zu seinen jüngsten Projekten zählt die Fantasyserie "Der Greif", in der Meyer 2023 die Hauptrolle übernahm. 2024 war er in der Komödie "Sonnenplätze" dann erneut auf der Kinoleinwand zu sehen. Darüber hinaus spielte er sowohl im Roadmovie "Callas, Darling" (2025) als auch in der viel gelobten schwäbischen Comedy "Tschappel" (seit 2025) die Hauptrolle. In der bissigen ZDF-Serie "Schlechte Menschen" (am Montag, 24. November, 0:20 Uhr, im ZDF) entscheidet Meyer in seiner Rolle auf humorvolle Art und Weise, ob Menschen in den Himmel oder in die Hölle geschickt werden. Doch mit Jeremias Meyer gibt es nicht nur etwas zu lachen: Im neuen Ludwigshafener "Tatort"-Krimi "Mike & Nisha" verkörpert der 26-Jährige, der mittlerweile zu den gefragtesten Jungstars seiner Generation gehört, die Rolle von Mike, der eigentlich seine Freundin Nisha (Amina Merai) heiraten wollte. Doch als Mike Nisha seinen Eltern vorstellt, endet das erste Treffen mit gleich zwei Leichen ... Der Tatort ist am Sonntag, 09. November, um 20:15 Uhr, im ARD-Livestream auf Joyn zu sehen.