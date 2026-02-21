Mega-Überraschung "Sowas gab's noch nie bei GNTM": Finalistin Zoe hat drei Besties im aktuellen Cast Veröffentlicht: Vor 41 Minuten von C3 Newsroom Zoe bei bei der Premierenfeier zur 21. GNTM-Staffel im Berliner Zoo Palast. Bild: Joyn

GNTM-Fanliebling Zoe ist zurück auf dem roten Teppich und verrät: Gleich drei ihrer engen Freunde sind in der neuen Staffel dabei. Warum sie besonders für Juna schwärmt, was sie über Diversity sagt und welche Modelpläne sie selbst jetzt schmiedet.

Drei Besties im neuen Cast: So eng ist Zoes Connection zur aktuellen Staffel Wenn du dachtest, Zoe schaue die neue "Germany's Next Topmodel"-Staffel nur entspannt von der Couch aus, liegst du komplett daneben. Die Drittplatzierte hat nämlich gleich dreifach persönliche Gründe, mitzufiebern: Drei ihrer Freund:innen stehen dieses Jahr selbst auf Heidi Klums Bühne. In einem exklusiven Interview auf der GNTM-Premiere blickt Zoe auf die neue Staffel. Generell lasse sie sich gerne überraschen, was so passiert. Aber einen Wunsch habe die 20-Jährige dann doch: Sie würde sich riesig freuen, wenn Designer Christian Cowan wieder zu Gast wäre. Schon während ihrer Staffel hatte der Modemacher als Juror überrascht. Zoe erzählt, sie sei damals so ausgerastet, "als ob das irgendwie Michael Jackson war".

Fiebern für Aurélie, Lukas und Juna Richtig spannend wird es, als sie erzählt, dass "alte gute Freunde" von ihr an der aktuellen Staffel teilnehmen. Sie spielt erst ein bisschen damit, ob sie die Namen überhaupt verraten soll - und haut sie dann doch raus: Aurélie und Lukas kennt sie "aus der Grundschule, schon ganz, ganz lange", außerdem ist Juna seit einem Jahr eine "sehr, sehr gute Freundin". Für dieses Trio drückt sie "alle Daumen" und nennt sie liebevoll "das dritte Lottchen" - dreimal hält besser.

Juna als "deutsches Alex Consani": Warum Zoes Freundin perfekt zu GNTM passt Eine der spannendsten Personalien für Zoe ist eindeutig Juna. Die beiden haben sich über die Fashion-Welt kennengelernt - und dann so richtig bei der Berlin Fashion Week zusammengefunden. Vorher hatte Zoe schon von Juna gehört: Als einige der GNTM-Kolleg:innen wie Canel, Kathi und Moritz in Berlin waren, sei Juna dort bereits für Designer Danny Reinke gelaufen. Canel habe danach von "so einem coolen Mädchen mit gebleachten Augenbrauen und gebleachten Haaren" erzählt - und damit war Juna auf Zoes Radar. Seit letztem Jahr sind die beiden "super close" und haben schon gemeinsame Jobs und Fashion-Week-Momente gesammelt.

Zoe: Juna passt in keine Schublade Optisch ist Juna für Zoe ein absoluter Glücksgriff für die Staffel. Sie schwärmt von ihrem speziellen Look und sagt, sie hätten sie intern schon "deutsche Alex Consani" genannt - "Wer checkt, der checkt". Genau solche Typen, findet Zoe, brauche GNTM: Menschen, die nicht in die klassische Schublade passen. Das Schöne an der Show sei die Diversity, die du dort siehst - und dass sie schon in ihrem eigenen Cast dankbar für die unterschiedlichen Gesichter und Körper war. Dass Juna so anders aussieht als viele klassische Model-Gesichter, ist für Zoe kein Risiko, sondern ein echter Pluspunkt:

Ich glaube, sowas gab’s noch nie bei GNTM. Zow schwärmt von Juna

Das gab Zoe ihren Besties mit auf den Weg Praktische Tipps für ihre Freund:innen hält sie trotzdem eher einfach. Sie lacht, dass Aurelie ihr die Teilnahme sogar verschwiegen hat („Aurelie, ich nehm das persönlich“), aber mit Juna und Lukas habe sie natürlich geredet. Ihr wichtigster Rat: Spaß haben. Sie erzählt sehr ehrlich, dass sie sich wünscht, sie hätte ihre eigene Staffel mehr genießen können. Stattdessen habe sie sich viel Stress gemacht und zu viel im Kopf gehabt. Heute sagt sie:

Meine Geschichte ist eh schon geschrieben, egal was passiert. Zoe gibt sich im Interview sehr offen

Genau dieses Mindset will sie den neuen Kandidat:innen mitgeben: nicht alles überdenken, sondern jeden Moment mitnehmen - denn wann läufst du sonst mal vor Leuten wie Amelia Gray?

Neue Looks, neue Jobs: Das steht bei Zoe 2026 beruflich an Auch bei Zoe selbst stehen die Zeichen weiter auf Mode und Veränderung. Dass sie bei der Premiere plötzlich wieder mit langen Haaren auftaucht, sorgt kurz für Überraschung - sie selbst nimmt es mit Humor. Sie erklärt, dass sie ihre Haare im Sommer wieder abschneiden lässt. Ein neues Jobprojekt stehe an, für das die Mähne wieder kürzer werden soll. Bis dahin gönnt sie sich aber noch ein bisschen "Rapunzel-Phase", wie sie es nennt.

Beruflich läuft es prächtig Beruflich läuft es gut: Zoe ist bei einer "ganz tollen Agentur" unter Vertrag und hat gerade eine Kampagne mit Marcel Ostertag abgedreht. Ein Moment daraus ist ihr besonders im Kopf geblieben: Für den Job hat sie spontan ihre Augenbrauen bleachen lassen. Eigentlich habe sie das nur aus Spaß gemacht, dann kam von Marcel die Ansage, sie solle das "für die Kampagne lassen". Am Ende durfte sie mit diesem Look die Show eröffnen. Hinsichtlich konkreter Modeljobs für dieses Jahr hält Zoe sich noch etwas bedeckt. Nur so viel will sie verraten: "Es stehen sehr, sehr coole Projekte an". Wir bleiben dran und drücken Zoes Besties natürlich ebenfalls die Daumen! Die neue Staffel "Germany's Next Topmodel" siehst du immer mittwochs und donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.