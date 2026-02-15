Liebes-Aus Almila Bagriacik: Kieler "Tatort"-Star bestätigt Trennung Veröffentlicht: Vor 31 Minuten von spot on news Almila Bagriacik ist derzeit Single. Bild: Imago Images / PIC ONE

Die Beziehung zwischen Finn Christoph Stroeks und Almila Bagriacik ist gescheitert. Das hat die Schauspielerin nun verkündet.

Schauspielerin Almila Bagriacik (35) und Drehbuchautor und Regisseur Finn Christoph Stroeks (40) sind kein Paar mehr. Die 35-Jährige erklärte der "Bild"-Zeitung: "Wir haben uns leider im letzten Jahr getrennt." Sie fügte hinzu: "Wir versuchen trotzdem gemeinsam die besten Eltern für unseren Sohn zu sein." Das Kind des Ex-Paares, das seit 2022 zusammen gewesen sein soll, kam im Sommer 2023 zur Welt. Einen neuen Partner habe sie nicht: "Ich genieße gerade die Zeit mit meinem Sohn, wenn ich nicht arbeiten muss. Die Zeit mit ihm ist mir so heilig", so Almila Bagriacik.

Bekannt aus dem Kieler "Tatort" Die Schauspielerin ist aus dem Kieler "Tatort" bekannt. Ihr Schauspieldebüt feierte Almila Bagriacik aber bereits Jahre zuvor in dem vielfach ausgezeichneten Kinofilm "Die Fremde" (2010). Die 35-Jährige brillierte außerdem unter anderem in "Die Opfer - Vergesst mich nicht" (2016) und als weibliche Hauptrolle in der preisgekrönten Miniserie "4 Blocks" (2017-2019). Sie wurde mit dem Deutschen Fernsehpreis und dem Deutschen Schauspielpreis prämiert. Mit dem Grimme-Preis wurde die Schauspielerin im Frühjahr 2023 für "eine beeindruckende schauspielerische Leistung" im Film "Im Feuer - Zwei Schwestern" geehrt.

Im Gespräch mit der Zeitschrift "Gala" verriet sie damals zu ihrer Schwangerschaft, dass sie und der damals werdende Vater sich bei den Dreharbeiten zur Komödie "Trauzeugen" (2023) kennengelernt hatten. "Ich habe mich in die Geschichte verliebt und zu guter Letzt auch in ihn", so Bagriacik. "Wir haben schnell gemerkt, dass da zwei verwandte Seelen aufeinandertreffen." Was zur Trennung des Paares geführt hat, ist unterdessen nicht bekannt. Aus ihrer Rolle als Mutter zieht die Schauspielerin aber viel Energie, wie sie "Bild" weiter sagte: "Ich habe durch die Mutterschaft noch mal eine neue Form von Kraft entwickelt. Es ist wie ein neues Level."