"Tatort: Unvergänglich": So kam Teil 1 bei den Fans an

Bye-bye Batic & Leitmayr "Tatort: Unvergänglich": So kam der erste Teil der Abschieds-Folge bei den Fans an Veröffentlicht: Vor 34 Minuten von Julia W. Mit der Doppelfolge "Tatort: Unvergänglich" nehmen Batic (Miroslav Nemec, r.) und Leitmayr (Udo Wachtveitl, li.) ihren Hut. Bild: BR/NEUESUPER GmbH/Hendrik Heiden

Am Ostersonntag gab das Münchner "Tatort"-Duo Batic und Leitmayr den Auftakt seines Abschieds: Teil 1 von "Unvergänglich" lief zur Primetime im Ersten, der zweite Teil folgt am Ostermontag. Doch wie fanden die Fans den ersten Teil der Doppelfolge?

Nach 35 Jahren im "Tatort" quittiert das Ermittlerteam Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) seinen Dienst. Den Abschied ihrer dienstältesten TV-Ermittler zelebriert die ARD in einer Doppelfolge: Der erste Teil von "Unvergänglich" lief am Ostersonntag, Teil 2 folgt am heutigen Ostermontag (um 20:15 Uhr im Ersten und parallel dazu im Livestream auf Joyn).

Heute, 20:15 Uhr • Tatort "Tatort: Unvergänglich" - Teil 2 Verfügbar auf Joyn 90 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Der Abschied von Batic und Leitmayr markiert das Ende einer Ära – und das wollten sich viele TV-Zuschauer:innen nicht entgehen lassen: Rund 6,6 Millionen schalteten laut Branchenmagazin "DWDL" am Ostersonntag ein. Das entspricht einem ordentlichen Marktanteil von 28,3 Prozent. Damit stellte "Unvergänglich" zwar keinen neuen "Tatort"-Rekord auf, konnte das Quoten-Duell gegen "Das Traumschiff" (4,4 Millionen, 19,0 Prozent) im ZDF aber eindeutig gewinnen. Auch in der marktrelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lagen Batic und Leitmayr mit 18,3 Prozent vor dem "Traumschiff" (15,4 Prozent). Doch wie kam der erste Teil des "Tatorts" bei den Zuschauer:innen an?

"Bärenstarker Straßenfeger" bis zäh "wie Gummi" In sozialen Medien äußerten sich die Zuschauer:innen überwiegend positiv zum ersten Teil des Abschieds-Krimis. "Mega spannend. Freue mich auf morgen", schrieb eine User:in nach Ausstrahlung auf Instagram. Andere kommentierten: "Ein bärenstarker Straßenfeger zum Schluss" oder "Der erste Teil war richtig klasse." Diesem Urteil schlossen sich viele an – doch längst nicht alle. Immer wieder wurde die mangelnde Tonqualität des "Tatorts" in den sozialen Medien thematisiert. "Der Ton war unterirdisch, mehr als mies leider … tut den Jungs aber keinen Abbruch, ihr wart cool wie immer", fasste es eine User:in zusammen. Andere störten sich am Storytelling: Ihnen wurde der Abschied offenbar zu langsam erzählt. "Wenn es im zweiten Teil jetzt keine rasante Action gibt, hätte man es vielleicht in eine Folge packen können", ist unter anderem auf Instagram zu lesen. "Zieht sich wie Gummi – schade!", urteilte eine andere. "Ich schaue den 2. Teil nur, weil ich wissen will, ob die beiden überleben."

Fans befürchten Serientod Diese Frage scheint die Zuschauer:innen besonders umzutreiben. Viele äußern die Sorge, dass einer der beiden "Tatort"-Stars den Serientod sterben könnte. "Hoffe nicht, dass einer der Kommissare doch noch erschossen wird", schrieb jemand auf X. Ob Batic und Leitmayr überleben, steht wohl erst am Ostermontag um 21:45 Uhr fest – denn anders als sonst ist die Doppelfolge "Unvergänglich" nicht vorab in der ARD-Mediathek verfügbar. Auch daran stören sich manche User:innen.

"Tatort: Unvergänglich" - Teil 2 am Ostermontag um 20:15 Uhr im Ersten ... und parallel dazu im kostenlosen Livestream auf Joyn