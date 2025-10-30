Taschentücher griffbereit haben "Spoiler Alarm": Sheldon Cooper aus "The Big Bang Theory" von einer ganz anderen Seite Aktualisiert: 30.10.2025 • 13:15 Uhr von Annalena Graudenz Jim Parsons zeigt seine mitfühlende Seite als Michael Ausiello (l.) in "Spoiler Alarm" - das komplette Gegenteil seiner "The Big Bang Theory"-Figur Sheldon Cooper. Bild: IMAGO / ZUMA Press

Wer an Jim Parsons denkt, hat unweigerlich Bilder von Sheldon Cooper vor Augen - den brillanten, eigenwilligen Physiker. Kaum ein anderer TV-Charakter hat sich so tief ins kollektive Gedächtnis eingebrannt. Parsons beweist jedoch mit "Spoiler Alarm", dass weit mehr in ihm steckt als der neurotische Serien-Nerd.

Manche Rollen sind Fluch und Segen zugleich. Meist sind es die besonders beliebten und erfolgreichen, die ihre Darsteller:innen nicht mehr so ganz loslassen und sie beim Publikum für immer mit ihrer Figur verschmelzen lassen. Jim Parsons hat es allerdings geschafft, trotz seiner ikonischen Darbietung des Dr. Sheldon Cooper in "The Big Bang Theory" schauspielerisch neue Wege zu gehen.

Darum geht es in "Spoiler Alarm" mit Jim Parsons In der bewegenden Liebesgeschichte "Spoiler Alarm", die auf den Memoiren von Michael Ausiello basiert, spielt Parsons den Journalisten Mike, der sich auf einer Party in den charismatischen Fotografen Kit (Ben Aldridge) verliebt. Was zunächst wie eine klassische Romanze beginnt, entwickelt sich zu einer tiefgründigen Geschichte über Liebe, Verlust und das, was bleibt, wenn das Unausweichliche eintritt.

Für den "The Big Bang Theory"-Star war beim Lesen des Drehbuchs klar, dass er der richtige Schauspieler für die Rolle sein würde. Gegenüber dem Online-Portal "parade.com" sagt er:

Ich musste beim Lesen oft weinen und habe eine sehr tiefe Verbindung dazu gespürt. Ich finde, es ist eine wunderschöne Geschichte über Menschlichkeit. Jim Parsons