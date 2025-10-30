Taschentücher griffbereit haben
"Spoiler Alarm": Sheldon Cooper aus "The Big Bang Theory" von einer ganz anderen Seite
Aktualisiert:von Annalena Graudenz
Wer an Jim Parsons denkt, hat unweigerlich Bilder von Sheldon Cooper vor Augen - den brillanten, eigenwilligen Physiker. Kaum ein anderer TV-Charakter hat sich so tief ins kollektive Gedächtnis eingebrannt. Parsons beweist jedoch mit "Spoiler Alarm", dass weit mehr in ihm steckt als der neurotische Serien-Nerd.
Manche Rollen sind Fluch und Segen zugleich. Meist sind es die besonders beliebten und erfolgreichen, die ihre Darsteller:innen nicht mehr so ganz loslassen und sie beim Publikum für immer mit ihrer Figur verschmelzen lassen. Jim Parsons hat es allerdings geschafft, trotz seiner ikonischen Darbietung des Dr. Sheldon Cooper in "The Big Bang Theory" schauspielerisch neue Wege zu gehen.
Darum geht es in "Spoiler Alarm" mit Jim Parsons
In der bewegenden Liebesgeschichte "Spoiler Alarm", die auf den Memoiren von Michael Ausiello basiert, spielt Parsons den Journalisten Mike, der sich auf einer Party in den charismatischen Fotografen Kit (Ben Aldridge) verliebt. Was zunächst wie eine klassische Romanze beginnt, entwickelt sich zu einer tiefgründigen Geschichte über Liebe, Verlust und das, was bleibt, wenn das Unausweichliche eintritt.
LGBTQIA+-Liebesgeschichte mit Jim Parsons in der Hauptrolle
Für den "The Big Bang Theory"-Star war beim Lesen des Drehbuchs klar, dass er der richtige Schauspieler für die Rolle sein würde. Gegenüber dem Online-Portal "parade.com" sagt er:
Ich musste beim Lesen oft weinen und habe eine sehr tiefe Verbindung dazu gespürt. Ich finde, es ist eine wunderschöne Geschichte über Menschlichkeit.
Und fügt hinzu: "Mich hat besonders bewegt, dass der Film so ein umfassendes Bild einer queren Beziehung zeigt. Zwei Menschen, die sich wirklich lieben, die Höhen und Tiefen gemeinsam erleben, auseinanderdriften und wieder zueinanderfinden."
Was "Spoiler Alarm" so besonders macht, sind seine Authentizität und die Wärme der Geschichte. Parsons spielt nicht "den schwulen Mann" als Klischee – er spielt einfach einen Menschen, der liebt. Und genau darin liegt die Kraft des Films: Er zeigt queere Liebe als universell und zutiefst menschlich. Dass der US-Amerikaner selbst seit Jahren mit seinem Ehemann Todd Spiewak verheiratet ist, lässt die Darstellung mit Sicherheit noch emotionaler wirken. "Ich konnte mich leicht in die Geschichte von Mike und Kit hineinversetzen, weil es viele Parallelen zu meiner eigenen Liebesgeschichte gibt: eine langjährige Beziehung, und wir haben uns etwa zur gleichen Zeit in derselben Stadt kennengelernt", so der 52-Jährige.
Diese Themen könnten dich auch interessieren:
Farb-Codes bei "The Big Bang Theory": Dieses Geheimnis steckt hinter Sheldons Shirts.
"Ich tat, was ich tun musste": Jim Parsons über seinen Serien-Ausstieg bei "The Big Bang Theory".
Mehr als nur ein TV-Moment: Warum das erste Männer-Paar bei "Hochzeit auf den ersten Blick" so wichtig ist.
Für immer mit einer Rolle verbunden
Für viele wird der gebürtige Texaner vermutlich für immer Sheldon Cooper bleiben - so wie Daniel Radcliffe ewig Harry Potter sein wird. Aber "Spoiler Alarm" beweist auch, dass viele Schauspieler:innen (wie Parsons) mehr als nur eine Rolle spielen können, die sie auszeichnet und sie es trotz Serien-Erfolg schaffen, sich von ihrem Alter Ego zu befreien - zumindest für die Zeit, die das Publikum vor dem Bildschirm sitzt.
Das Drama ist eine Liebeserklärung an die Liebe und Verbundenheit zweier Menschen und lässt sein Publikum herrlich mitleiden und -lieben - also, wer sich den Film anschaut, sollte Taschentücher parat haben, so viel ist sicher.
Kennst du schon diese Serien aus dem "The Big Bang Theory"-Universum?
Mehr entdecken
Kult-Serie
Comeback mit Sheldon? Das sagt Jim Parsons zu einem "The Big Bang Theory"-Reboot
Johnny Galecki
"The Big Bang Theory": Was wurde aus Serien-Star Johnny Galecki
Penny ... und wie noch?
TBBT-Geheimnis gelüftet: So lautet Pennys wirklicher Nachname
Die Macht der Farben
Farben-Codes bei "The Big Bang Theory": Was Sheldons Shirts verraten
Trigger-Gefahr!
"The Big Bang Theory": Diese Szenen der Kult-Serie nerven Fans extrem
Zu beschäftigt?
Fast im Cast: Sandra Bullock wäre beinahe zum "The Big Bang Theory"-Star geworden
Rolle vs. Realität
Echt schlau: Dieser "The Big Bang Theory"-Darsteller trägt auch privat einen Doktortitel
Fun Fact
"The Big Bang Theory": Das Geheimnis hinter Leonards Brille
Echt jetzt?
Diese "The Big Bang Theory"-Charaktere sollten eigentlich Sex miteinander haben