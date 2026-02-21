"Das war so, so krass" Die 10-jährige Angelina singt sich bei "The Voice Kids" mit Disney-Song zum Vierer-Buzzer Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von C3 Newsroom The Voice Kids Angelina glänzt als Eiskönigin: Mit einem Lied aus "Frozen" verzaubert sie alle! Videoclip • 08:09 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Unglaublich souverän steht Angelina im Scheinwerferlicht von "The Voice Kids" und lässt das gesamte Studio staunen. Nach ihrem Auftritt stürmen alle Coaches die Bühne.



Angelina erfüllt sich einen großen Traum Wie eine echte Eiskönigin! Angelina ist zehn Jahre alt, geht in die 5. Klasse und hat am Singen auf jeden Fall deutlich mehr Spaß als an der Schule, wie sie gut gelaunt erzählt. Schon als sie ganz klein gewesen sei, habe sie zu ihren Eltern gesagt, dass sie eines Tages auch mal auf der Bühne von "The Voice Kids" stehen wolle. Und nun ist es soweit. Ihr Plan ist klar: "Ich will den Coaches zeigen, dass ich selbstbewusst bin und dass ich beim Singen meine Gefühle zeigen kann. Und dass mir Singen einfach Spaß macht."

Lampenfieber? Komplett vergessen! Kurz vor dem Auftritt packt sie dann noch mal kurz die Aufregung. Wenn sie nervös sei, schlage ihr Herz immer ganz schnell. "Manchmal schlägt es dann so schnell, dass ich nicht mehr so schön singen kann", zeigt sie sich kurz besorgt. Doch diese Sorge ist völlig unbegründet, wie sich kurz darauf herausstellt. Mit einer beeindruckenden stimmlichen Sicherheit und Präsenz auf der Bühne singt sie den Hit "Lass jetzt los" aus dem Disney-Film "Die Eiskönigin - Völlig unverfroren". Die Coaches sind hin und weg: Vierer-Buzzer für Angelina. Und stehende Ovationen von den Coaches und dem Publikum.



Nach ihrem Song packen Angelina die Emotionen Als Angelina realisiert, was sie gerade geschafft hat, wird die Nachwuchssängerin von ihren Gefühlen übermannt. Sie bricht auf der Bühne in Tränen aus, so gerührt und glücklich ist sie über die Reaktionen auf ihren Song. Alle fünf Coaches eilen auf die Bühne und nehmen Angelina nacheinander in den Arm, drücken sie fest und sagen ihr noch mal persönlich, wie toll ihr Auftritt war. HE/RO alias Heiko und Roman Lochmann setzen sich zu ihr auf die Bühne. Als sie hören, wie jung Angelina ist, betont Roman: "Mit zehn hatten wir auch unsere ersten Bühnenauftritte, aber wir haben bei weitem nicht so krass gesungen und den Raum so eingenommen, wie du das gerade gemacht hast. Das war so, so krass!"

Trocken-Schwimmwettbewerb und "Let It Go"-Zugabe Als Angelina erzählt, dass sie auch im Schwimmverein ist, geben die beiden Brüder alles und greifen zu ungewöhnlichen Mitteln: Kurzerhand treten sie zu einem Trocken-Wettbewerb im Brustschwimmen auf dem Studioboden an, was die junge Kandidatin sehr amüsiert. Michael Patrick Kelly witzelt: "Wenn du einen Schwimmcoach brauchst, dann bist du hier richtig." Wenn sie aber einen Gesangscoach suche, sei sie bei ihm bestens aufgehoben. Auch Leony legt sich ins Zeug, um Angelina für ihr Team zu gewinnen. Sie singt den Disney-Song noch einmal auf Englisch und begeistert die Zehnjährige. Angelina hat nun die Qual der Wahl.

"Ihr seid alle so nett": Für welches Team entscheidet sich Angelina? Alvaro Soler fasst noch mal zusammen: "Wir sind alle total verzaubert von dir, wie du siehst, und wissen gar nicht, was wir sagen sollen. Bei jedem bist du gut aufgehoben." Sie seien alle "super cool", hebt Angelina hervor, aber am Ende steht ihre Team-Wahl fest: Leony macht das Rennen. "The Voice Kids" Staffel 14 läuft jetzt jede Woche in SAT.1 und auf Joyn um 20:15 Uhr am Samstag sowie an einigen Freitagen. Alle Sendezeiten im Überblick.