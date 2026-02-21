Staunen ab dem ersten Ton Unglaublich gefühlvoll! Michael Patrick Kelly sieht Valentin schon im Finale von "The Voice Kids" Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Martin Meyer The Voice Kids Valentin schafft mit "In The Stars" von Benson Boone den Vierer-Buzzer! Videoclip • 06:08 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Gänsehaut-Alarm in Folge 2 von "The Voice Kids" 2026! Der elfjährige Valentin singt Benson Boones "In The Stars" mit so viel Gefühl, dass die Coaches ganz hin und weg sind. Könnte er der Gewinner von Staffel 14 werden?

Diese Show ist für Stimmen wie deine gemacht. Michael Patrick Kelly zu Valentin

Rührende Performance von Valentin "Ich versuch, so viel Emotion wie möglich in das Lied reinzupacken", sagt Valentin kurz vor seinem Auftritt bei "The Voice Kids". Wie gut ihm das gelingt, ahnt zu diesem Zeitpunkt aber noch niemand. Der Elfjährige aus Speyer hat sich einen Hit von Benson Boone für seine Blind Audition ausgesucht. "In The Stars" ist ein trauriges Lied über den Verlust eines geliebten Menschen. Keine leichte Aufgabe, dieses Gefühl auch mit der Stimme zu transportieren. Doch schon bei den ersten Tönen fangen die Coaches an zu staunen und merken: Das ist außergewöhnlich! Mit den leisen, gefühlvollen Tönen schafft es Valentin, das ganze Studio einzunehmen und bekommt dafür schallenden Applaus und den begehrten Vierer-Buzzer.

Du hast so viel Gefühl in deiner Stimme! Leony

Singt er bald im Finale? "Es hat uns alle hier total berührt," lobt Roman Lochmann nach dem Auftritt. Michael Patrick Kelly sieht sehr großes Potential in Valentin: "Es gibt viele gute Stimmen, aber es gibt wenige, die Finale-tauglich sind. Ich würde gern sehr weit mir dir gehen hier bei 'The Voice Kids'." Ein starkes Angebot von dem Iren. Doch Der Kandidat hat bereits ein anderes Team im Auge und lässt sich nicht davon abbringen. Er wählt Alvaro Soler als seinen Coach aus. Ob er es mit ihm wirklich bis ins Finale schafft?

