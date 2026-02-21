Exklusiv vorab Jamie sorgt bei "The Voice Kids" mit Ed-Sheeran-Song für Standing Ovations Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Edwin B. The Voice Kids Exklusiv vorab: Jamie verzaubert die Coaches mit "Photograph" von Ed Sheeran Videoclip • 01:41 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Die dritte Blind Audition von "The Voice Kids" hält ein rührendes Bild fest: Jamies Auftritt. Ihre Stimme bewegt die Herzen im Studio - alle stehen auf. Ein Moment, der in Erinnerung bleibt - exklusiv vorab für dich auf Joyn.

Alle verfügbaren "The Voice Kids"-Folgen auf Joyn Jetzt die schönsten Auftritte noch mal streamen

"We keep this love in a photograph" Jamie ist 14 Jahre alt, dennoch hat sie schon eine große Geschichte. Ihre Eltern sind aus den Philippinen, geboren wurde sie in Italien, und ein Teil ihrer Familie lebt dort noch. Mit Ed Sheerans "Photograph" hat Jamie ganz bewusst einen Song für ihre Blind Audition gewählt, der ihre Sehnsucht widerspiegelt:

Wenn du jemanden vermisst, hast du ein Foto von ihnen - damit man sie nicht mehr vermisst. Jamie

Schnelle Entscheidung Mit ihrer Gitarre nimmt Jamie auf dem Hocker Platz und beginnt zu singen. Kaum zehn Sekunden vergehen, da buzzern HE/RO, Leony und Alvaro fast zeitgleich. Heiko springt begeistert von seinem Stuhl auf, das Publikum hält den Atem an. Als schließlich auch Michael Patrick Kelly sich umdreht, bricht das Studio in Jubel aus. Die Coaches sind sichtlich berührt, Leony fühlt jede Note mit und kann nicht mehr stillsitzen.

Standing Ovations Nach dem letzten Ton strahlt Jamie über das ganze Gesicht. Ihre Mama ist sichtlich erleichtert, das Publikum feiert sie. Leony fordert alle zur Standing Ovation auf, es gibt Lob von allen Seiten. Welchen Coach Jamie am Ende wählt und wie es für sie weitergeht, siehst du in der dritten Blind Audition von "The Voice Kids" am 28. Februar 2026 um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.