Unglaublich schwieriger Song
Gina schmettert oscarnominierten "KPop Demon Hunter"-Hit "Golden" bei "The Voice Kids" 2026
Veröffentlicht:von Pia In der Smitten
The Voice Kids
Chart-Sensation trifft große Stimme: Gina singt "Golden" aus "KPop Demon Hunters"
Videoclip • 05:19 Min • Ab 6
K-Pop ist längst ein globales Phänomen und darf natürlich auch bei "The Voice Kids" nicht fehlen. Mit dem weltweit gefeierten Song "Golden" sorgt die 15-jährige Gina für Aufsehen in den Blind Auditions.
Es ist ein 'Once in a Lifetime'-Auftritt.
Alle verfügbaren "The Voice Kids"-Folgen auf Joyn
"The Voice Kids" ist nicht Ginas erste Musik-Show
Trotz ihrer erst 15 Jahre hat Gina schon jede Menge Bühnenerfahrung. Bereits als 13-Jährige wurde die Niederländerin bei einer Musik-Show in ihrer Heimat entdeckt und trat mit der damals gegründeten Girl-Band Joy sogar vor 10.000 Zuschauer:innen auf. Für Gina damals der Start in eine Solo-Karriere, die nun mit ihrer Teilnahme - und im besten Fall natürlich dem Sieg - bei "The Voice Kids" richtig Fahrt aufnehmen soll.
Passenderweise hat sich Gina dafür "Golden" ausgesucht. Der Song der Stunde könnte ihre Ambitionen nicht besser beschreiben. "I’m done hidin‘, now I’m shinin, like I’m born to be‘", singt die 15-Jährige selbstbewusst und steht dabei auf der Bühne, als hätte sie nie etwas anderes getan.
Der Mega-Ohrwurm der fiktiven Girl-Group Huntr/x aus dem Animationsfilm "KPop Demon Hunters" hat gerade als erster K-Pop Song überhaupt einen Grammy abgeräumt und ist als "Bester Originalsong" sogar für einen Oscar nominiert. Absolut hitverdächtig ist auch Ginas Auftritt, die jede Zeile des Songs zu fühlen scheint.
Dieser Buzzer ist für Stimmen wie deine gemacht worden.
Schau hier kostenlos die komplette Folge mit Gina an!
Als erste Coaches können sich davon HE/RO alias Heiko und Roman Lochmann überzeugen, die schon nach wenigen Sekunden buzzern und den Auftritt komplett begeistert verfolgen. "Das ist ein Superstar!", ruft Heiko seinem Bruder aufgeregt zu.
Als Gina kurz vor Schluss die unfassbar hohen Töne im Refrain perfekt singt, lassen sich endlich auch Leony und Michael Patrick Kelly überzeugen. Dafür zaubert Letzterer am Ende noch ein kleines Ass aus dem Ärmel. Während sich alle bemühen, Gina in ihr Team zu locken, spricht Michael Patrick plötzlich in fließendem Niederländisch mit ihr und ihrer Familie, während alle anderen nur noch Bahnhof verstehen.
Es war echt grandios!
Ob es nun an seinem Sprachtalent liegt oder daran, dass Gina vielleicht ein heimlicher Kelly-Fan ist: Sie entscheidet sich gegen Girl- und Twin-Power und hofft, mit Michael Patrick ihren "größten Traum" wahr werden zu lassen und "The Voice Kids" zu gewinnen.
Die neuen Folgen von "The Voice Kids" gibt es jetzt jede Woche in SAT.1 und auf Joyn um 20:15 Uhr am Samstag sowie an einigen Freitagen. Alle Sendezeiten im Überblick.
Verschaff dir einen Vorsprung!
Mehr entdecken
Exklusiv vorab
Jamie sorgt mit Ed-Sheeran-Song für Standing Ovations
Staunen ab dem ersten Ton
Michael Patrick Kelly sieht dieses Talent schon im Finale von "The Voice Kids"
"Das war so, so krass"
10-jährige Angelina singt sich bei "The Voice Kids" zum Vierer-Buzzer
"Wow, wow, wow, wow!"
"Ich hab überall Gänsehaut!" Fabio begeistert mit Shawn-Mendes-Hit
Die Stimmwunder sind zurück!
Alle Infos zur neuen Staffel: Joker und weitere Änderungen
Wichtige Neuerung
"The Voice Kids" Staffel 14: Alle Ausstrahlungstermine
Neu-Besetzung
Die Coaches: Das verraten sie zum Start von "The Voice Kids" 2026
Letztes Mal buzzerte niemand
Sie kannten sich schon! Maja rührt HE/RO zu Tränen
Von YouTube auf die großen Bühnen
HE/RO statt Lochis: Die Transformation der Lochmann-Brüder