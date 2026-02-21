K-Pop ist längst ein globales Phänomen und darf natürlich auch bei "The Voice Kids" nicht fehlen. Mit dem weltweit gefeierten Song "Golden" sorgt die 15-jährige Gina für Aufsehen in den Blind Auditions.

"The Voice Kids" ist nicht Ginas erste Musik-Show

Trotz ihrer erst 15 Jahre hat Gina schon jede Menge Bühnenerfahrung. Bereits als 13-Jährige wurde die Niederländerin bei einer Musik-Show in ihrer Heimat entdeckt und trat mit der damals gegründeten Girl-Band Joy sogar vor 10.000 Zuschauer:innen auf. Für Gina damals der Start in eine Solo-Karriere, die nun mit ihrer Teilnahme - und im besten Fall natürlich dem Sieg - bei "The Voice Kids" richtig Fahrt aufnehmen soll.

Passenderweise hat sich Gina dafür "Golden" ausgesucht. Der Song der Stunde könnte ihre Ambitionen nicht besser beschreiben. "I’m done hidin‘, now I’m shinin, like I’m born to be‘", singt die 15-Jährige selbstbewusst und steht dabei auf der Bühne, als hätte sie nie etwas anderes getan.

Der Mega-Ohrwurm der fiktiven Girl-Group Huntr/x aus dem Animationsfilm "KPop Demon Hunters" hat gerade als erster K-Pop Song überhaupt einen Grammy abgeräumt und ist als "Bester Originalsong" sogar für einen Oscar nominiert. Absolut hitverdächtig ist auch Ginas Auftritt, die jede Zeile des Songs zu fühlen scheint.