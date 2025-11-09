Nach über 30 Jahren "Der letzte Bus" rollt: Die Fantastischen Vier kündigen Abschiedstour an Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Julia W. Die Fantastischen Vier, Michi Beck (v.li.), Smudo, Thomas D, Michi Beck und And.Ypsilon, haben ihre Abschiedstournee angekündigt. Bild: imago images/Gartner

Nach über 30 Jahren gemeinsamer Bühnenzeit wollen Die Fantastischen Vier ein letztes Mal auf große Tour gehen. Ganz vorbei soll es damit aber noch nicht sein.

Sie gelten als Pioniere des deutschen Hip-Hop – und nun steuern sie auf ihren Abschied zu: Die Fantastischen Vier haben angekündigt, in den kommenden 18 Monaten ihre letzte große Tournee zu spielen. Unter dem Titel "Der letzte Bus" wollen Smudo, Michi Beck, Thomas D und And.Ypsilon noch einmal gemeinsam auf Konzertreise gehen – und damit ein Stück Musikgeschichte abrunden.

Kein endgültiges Ende? "Natürlich fühlt es sich merkwürdig mulmig an, zu wissen, dass das die letzte Reise dieser Art sein wird", sagte Michi Beck der Nachrichtenagentur dpa in Stuttgart, der in der aktuellen Staffel mit Band-Kollege Smudo auch als Coaches bei "The Voice of Germany" auf der Bühne steht. Gleichzeitig machte der Musiker deutlich, dass es sich nicht um ein endgültiges Ende handle.

Wann wir unser definitiv letztes Konzert spielen werden, steht noch in den Sternen Michi Beck

Ob die Band nach der Tour noch einzelne Auftritte plant oder neue Musik veröffentlicht, bleibt offen.