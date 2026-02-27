"Die USA haben einen Realitystar zum Präsidenten gewählt" Die krasseste Realityshow der Welt: Thilo Mischke über Trumps Amerika Veröffentlicht: Vor 47 Minuten von Joyn Redaktion Thilo Mischke will die aktuelle Situation in den USA verstehen. Bild: Seven.One/Kosei Takasaki

"Er gibt mir das Gefühl, das man von einem guten Vater erwarten würde.", sagt die MAGA-Anhängerin Angie Fisher und die Aktivistin Sarah Parker meint: "Ich werde weiterkämpfen! […] Ich hoffe nur, meine Kinder aufwachsen zu sehen …". Zwei US-Bürger. Zwei Aussagen. Zwei Welten. Für seine neue Reportage reist Thilo Mischke mehrfach in die USA und recherchiert dort fast fünf Wochen lang. Das sagt er...

… über den Vergleich von Politik mit Entertainment: "Die USA haben einen Realitystar zum Präsidenten gewählt und sein Kabinett ist wie eine Realityshow besetzt. Werte und Regeln des Politikbetriebs werden außer Kraft gesetzt und wir haben irgendwann festgestellt: Es ist die krasseste Realityshow aller Zeiten. Wir wollten uns diese Erzählform nehmen und so zeigen, was dort passiert. Wir haben allerdings nur die Form gewählt, der Inhalt bleibt klassisch journalistisch und faktentreu."

… über seine Begegnungen mit US-Bürgern: "Was ich aus den Menschen heraushören konnte, hat mich fasziniert. Egal ob MAGA-Anhänger oder Menschen, die sich gegen diese Regierung stellen, beide Seiten erwarten eine Verschlechterung der Zustände. Was genau das bedeutet, erklären sie mir sehr deutlich. Sie fühlen sich unter anderem in ihrem Leben bedroht."

… über seine Wahrnehmung der USA: "Seit 30 Jahren habe ich dieses Land in unzähligen Reisen sehr gut kennengelernt. Aber in den letzten zwölf Monaten haben sich die USA verändert. Die Menschen haben Angst. Die Menschen haben aufgehört zu träumen. Es wird nicht mehr gestritten, sondern verachtet. Und das spürt man, egal ob in Miami, New York, Denver oder Los Angeles."

Montag, 02.03. 20:15 Uhr • THILO MISCHKE. Trump - The greatest Realityshow Verfügbar auf Joyn 125 Min • Ab 12 Erinnerung Link kopieren Teilen

"THILO MISCHKE. Trump – The greatest Realityshow" ist der Auftakt der neuen Prime-Time-Reportagen im Frühjahr auf ProSieben und Joyn. Darin wirft der Journalist einen besonderen Blick auf das Geschehen in den USA und sieht Parallelen zu Elementen einer Realityshow. Der Hauptdarsteller und selbsternannte Held der Geschichte: US-Präsident Donald Trump. Thilo Mischke reist zu einigen der Spielstätten in Washington D.C., New York, Los Angeles, Greenville (South Carolina) oder Memphis (Tennessee). Dort spricht der Reporter mit treuen Trump-Fans. Er trifft Nebendarsteller wie MAGA-Anhänger oder ICE-Beamte. Er besucht vermeintliche Bösewichte wie Demokraten oder Migranten. Und er fragt beunruhigte Beobachter der Inszenierung nach ihrer Sicht auf die Entwicklungen. Neben dieser Reportage gibt es weitere von Jenke von Willmsdorff, Linda Zervakis und Thilo Mischke in den Folgewochen. Dazu gehören "JENKE. Crime. Im Schattenreich der chinesischen Triaden" (9. März), „LINDA ZERVAKIS. Made in Germany – zurück an die Weltspitze?" (16. März) und "THILO MISCHKE. Das Geschäft mit dem Coaching – zwischen Motivation und Manipulation" (23. März). Schalte jeden Montag um 20:15 Uhr auf ProSieben ein oder streame sie auf Joyn um nichts zu verpassen.