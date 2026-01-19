US-Serie der 70er und 80er
"Unsere kleine Farm": Diese Darsteller:innen sind bereits tot!
Aktualisiert:von Sylvia Loth
Kaum eine Familie wurde vom Publikum so geliebt wie die Ingalls. Seit dem Serienende von "Unsere kleine Farm" 1983 ist viel Zeit vergangen, einige der damaligen Darsteller:innen leben heute nicht mehr.
Michael Landon starb 1991 an Bauchspeicheldrüsenkrebs
Er war das Herz von und das Mastermind hinter "Unsere kleine Farm": Michael Landon spielte nicht nur das Familienoberhaupt der Ingalls, er wirkte auch als Produzent, Regisseur und Drehbuchautor. Berühmt geworden war er mit seiner Rolle in "Bonanza". Dort spielte er 14 Jahre lang, in über 400 Folgen, Little Joe.
Michael Landon, dessen Privatleben mit Affären und exzessivem Lebensstil in starkem Kontrast zu seiner TV-Rolle als braver Farmer Ingalls stand, wurde gerade einmal 54 Jahre alt. Er starb an Bauchspeicheldrüsenkrebs und hinterließ neun Kinder von drei Ehefrauen. Einige von ihnen arbeiten heute ebenfalls im Filmgeschäft.
Victor French erkrankte ebenfalls an Krebs
Er war ein guter Freund von Michael Landon, die beiden hatten sich bei "Bonanza" kennengelernt, standen dann für "Unsere kleine Farm" gemeinsam vor der Kamera und später für "Ein Engel auf Erden". 1989 erhielt French die Diagnose Lungenkrebs und starb kurz darauf, nachdem die letzte Staffel von "Ein Engel auf Erden" abgedreht war. Genau wie sein Freund wurde auch er nur 54 Jahre alt.
Bei "Unsere kleine Farm" spielte er Isiah Edwards, einen Freund der Ingalls-Familie, der jedoch immer wieder mit Spiel- und Alkoholsucht zu kämpfen hatte.
Richard Bull wurde 89 Jahre alt
Er spielte in zahlreichen TV-Produktionen mit, aber Nels Oleson in "Unsere kleine Farm" war seine bekannteste Rolle. Mit Michael Landon war Bull gut befreundet, er spielte sogar noch in seinem Film "Der letzte Flug der Taube" (1990) mit. Bull starb 2014 im Alter von 89 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung.
Katherine MacGregor starb 2018
Harriet Oleson, die hochnäsige Frau des Krämers, die gerne tratschte und gelegentlich ihre weiche Seite zeigte, wurde zu einem Liebling der Serie. Es war die Rolle ihres Lebens! Nach den Dreharbeiten zog Katherine MacGregor sich aus der Öffentlichkeit zurück. Sie fand zum Hinduismus, der Grund, warum sie in den drei Filmen von "Unsere kleine Farm" nicht zu sehen ist: Sie befand sich zu der Zeit auf einer Reise durch Indien. Danach trat sie noch im Theater auf und leitete selbst eine Kindertheatergruppe in Hollywood. 2018 verstarb sie im Alter von 93 Jahren.
Kevin Hagen wurde 77 Jahre alt
Als empathischer Arzt Doc Hiram Baker in "Unsere kleine Farm" wurde er berühmt. In über hundert weiteren Produktionen, darunter "Bonanza", "Rauchende Colts" und "Quincy", spielte er mit. Dabei startete Hagen seine Schauspielkarriere erst mit 27 Jahren. Zuvor diente er als Soldat im Zweiten Weltkrieg, lebte eine Zeit lang sogar in Deutschland, da er dort für die US-Botschaft arbeitete. Im Jahr 2005 starb er an Speiseröhrenkrebs.
Shannen Doherty erlag 2024 ihrem Krebsleiden
Der Tod von Shannen Doherty hat ihre treue Fangemeinde erschüttert. 2015 bekam sie die Diagnose Brustkrebs, nach neun Jahren verlor sie den Kampf und starb im Alter von nur 53 Jahren. Mit ihrer Rolle als Prudence Halliwel in "Charmed - Zauberhafte Hexen" (1998 - 2001) begeisterte sie das Publikum weltweit, berühmt geworden war sie Anfang der 90er als Brenda Walsh in "Beverly Hills, 90210". In der letzten Staffel von "Unsere kleine Farm" spielte sie 1982 die Nichte von Laura Ingalls, Jenny Wilder.
Shannen Doherty in "Charmed - Zauberhafte Hexen"
Robert William "Dabbs" Greer starb mit 90 Jahren
Als moralische Instanz Reverend Robert Alden in "Unsere kleine Farm" war er fester Bestandteil aller Staffeln. Als die Dreharbeiten beendet waren, war Dabbs Greer bereits 66 Jahre alt. Danach war er noch lange als Schauspieler aktiv. Er war in zahlreichen Western zu sehen und spielte 1999 Paul Edgecomb in "The Green Mile". Der Schauspieler wurde 90 Jahre alt und verstarb 2007 in Kalifornien.
Hersha Parady erkrankte an einem Hirntumor
33 Folgen lang verkörperte sie die Rolle der Alice Garvey, die Lehrerin aus "Unsere kleine Farm", Mutter von Andy und Frau von Jonathan Garvey. Fun Fact: Richard Bull und Katherin MacGregor hatten Hersha in einem Theaterstück gesehen und waren von ihrer schauspielerischen Leistung so begeistert gewesen, dass sie ihr vorschlugen, für "Unsere kleine Farm" vorzusprechen. Hersha verstarb im Jahr 2023 mit 78 Jahren an einem Hirntumor.
Wenn du wissen willst, was aus den anderen Schauspieler:innen von "Unsere kleine Farm" geworden ist: "Unsere kleine Farm"-Stars: Das machen Melissa Gilbert, Dean Butler und Co. heute
