Die erste Staffel war ein Riesen-Erfolg, jetzt geht "Villa der Versuchung" in die zweite Runde. Doch Fans müssen sich noch etwas gedulden, denn gerade erst haben die Dreharbeiten für Staffel 2 begonnen.

Es war für den kostenlosen Superstreamer der Riesen-Erfolg in 2025, der viele Fans gewinnen konnte. Die warten schon sehnsüchtig auf neue Folgen. Schnell war klar, dass es eine zweite Staffel der SAT.1-Show "Villa der Versuchung" geben würde. Doch nun hat das Warten bald ein Ende, denn wie Marc Rasmus bereits auf der Staffel-Premiere zur Realtiy-Show "Promis unter Palmen" vor großem Publikum verkündet hat, haben am 4. Februar in Thailand die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von "Villa der Versuchung" begonnen.

Wer moderiert Staffel 2 von "Villa der Versuchung"? Auch in der zweiten Staffel wird Moderatorin Verona Pooth den Promis und Reality-Stars den Spiegel vorhalten und auf ihre einzigartige Art durch das Spiel mit der Versuchung führen. Bereits in der ersten Staffel war sie für die Promis wie eine Mutterfigur, die ihre Kinder liebevoll-streng auf ihre Fehltritte aufmerksam macht. Verona Pooth begleitet die Prominenten wie gewohnt durch ihre Entscheidungen zwischen Komfort, Konsequenz und Kalkül.

