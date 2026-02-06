Ausstrahlung noch 2026!
"Villa der Versuchung": Die Dreharbeiten sind gestartet
Veröffentlicht:von Rebecca Arlt
Die erste Staffel war ein Riesen-Erfolg, jetzt geht "Villa der Versuchung" in die zweite Runde. Doch Fans müssen sich noch etwas gedulden, denn gerade erst haben die Dreharbeiten für Staffel 2 begonnen.
Es war für den kostenlosen Superstreamer der Riesen-Erfolg in 2025, der viele Fans gewinnen konnte. Die warten schon sehnsüchtig auf neue Folgen. Schnell war klar, dass es eine zweite Staffel der SAT.1-Show "Villa der Versuchung" geben würde.
Doch nun hat das Warten bald ein Ende, denn wie Marc Rasmus bereits auf der Staffel-Premiere zur Realtiy-Show "Promis unter Palmen" vor großem Publikum verkündet hat, haben am 4. Februar in Thailand die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von "Villa der Versuchung" begonnen.
Erste Staffel verpasst? Hier kannst du "Villa der Versuchung" kostenlos streamen
Wer moderiert Staffel 2 von "Villa der Versuchung"?
Auch in der zweiten Staffel wird Moderatorin Verona Pooth den Promis und Reality-Stars den Spiegel vorhalten und auf ihre einzigartige Art durch das Spiel mit der Versuchung führen. Bereits in der ersten Staffel war sie für die Promis wie eine Mutterfigur, die ihre Kinder liebevoll-streng auf ihre Fehltritte aufmerksam macht. Verona Pooth begleitet die Prominenten wie gewohnt durch ihre Entscheidungen zwischen Komfort, Konsequenz und Kalkül.
Welche Kandidaten sind in der zweiten Staffel dabei?
Welcher Promi oder Reality-Star in die thailändische Traumvilla einzieht, ist noch streng geheim. In der ersten Staffel waren die prominenten Kandidat:innen bereits eine gute Mischung aus Schauspielern, wie Jimi Blue Ochsenknecht und Raúl Richter oder Reality-Faces, wie Georgina Fleur, Kevin Schäfer, Kate Merlan, Brenda Brinkmann und Gewinnerin von Staffel 1 Jasmin Herren.
Seit der Bekanntgabe des Drehstarts am Mittwoch gibt es bereits erste Spekulationen in den sozialen Medien. Sobald bekannt ist, wer 2026 in der "Villa der Versuchung" auf jeglichen Luxus - oder eine hohe Gewinnsumme - verzichten möchte, erfahrt ihr es hier.
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Darum geht es bei "Villa der Versuchung"
Wie in Staffel eins stellen sich auch in den neuen Folgen 14 Prominente einem Spiel, in dem Luxus zur Entscheidung wird und Loyalität jederzeit ins Wanken geraten kann. Denn gleich zu Beginn werden den Villa-Bewohner:innen alle Luxusgegenstände weggenommen - inklusive Betten, Geschirr oder Schampus und Co. Sogar die Koffer wurden den Promis, die von der Gewinnsumme nichts investieren wollten, erst nach einigen Tagen zugestellt. Ob es ganz genauso in der neuen Staffel sein wird? Und welcher Prominente sich erfolgreich in Verzicht üben kann oder wer lieber gleich alles verprasst, siehst du ab Sommer 2026 in den neuen Folgen in SAT.1 oder kostenlos auf Joyn.
