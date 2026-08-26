zur Joyn Startseite
Zur Behind The Screens Startseite

Wer ist raus?

Achtung, Spoiler! "Villa der Versuchung" 2026: Dieser Reality-Star fliegt in Folge 5 raus

Aktualisiert:

von Rebecca Arlt

"Villa der Versuchung" Wer ist raus in Folge 5?

Bild: Joyn

So langsam kristallisieren sich in der "Villa der Versuchung" Allianzen heraus, die sich in Folge 5 zunächst gegen Nicolas Puschmann stellen. Doch muss er am Ende wirklich gehen oder trifft es einen anderen Promi?

SAT.1
Serienlogo
2 Staffeln

Villa der Versuchung

Villa der Versuchung

Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht?

Verfügbar auf Joyn

Die Allianz blieb erfolgreich: Nicolas muss gehen

Schon länger ist Nicolas einigen Kandidat:innen ein Dorn im Auge. Nicht etwa, weil er so viel Geld der Gewinnsumme verprasst, sondern weil er in den Spielen so stark ist - und mit seiner Art vor allem Tommy Pedroni, Thorsten Legat und sogar Paddy Kroetz stört.

Im Kopfgeldspiel ist er auch dieses Mal erfolgreich und erspielt sich eine stattliche Summe. Doch dann wendet sich das Blatt plötzlich gegen ihn. Warum sein erspieltes Kopfgeld plötzlich auf 0,00 € gesetzt wird und wer ihn tatsächlich alles rauswählt, siehst du in der kommenden Folge 5 von "Villa der Versuchung", die am 31. August um 20:15 Uhr in SAT.1 sowie im Livestream auf Joyn zu sehen ist.

Wenn du nicht so lange warten möchtest, schau am besten direkt Folge 5 von "Villa der Versuchung" vor der TV-Ausstrahlung bei Joyn+ an.

Dieser Artikel enthält Spoiler aus Folge 5 von "Villa der Versuchung" 2026

Vor TV-Ausstrahlung: So kannst du Folge 5 bereits jetzt streamen

Möchtest du die nächste Folge bereits direkt vorab ansehen, ohne auf den nächsten Montag zu warten? Das kannst du mit Joyn+: Neben der jeweils neuesten Folge von "Villa der Versuchung" siehst du weitere ausgewählte Inhalte mindestens sieben Tage vor TV-Ausstrahlung.

Jetzt vorab bei Joyn+ streamen!

Ganze Folge
Villa der Versuchung

Mehr ist mehr: Einfach hinterlistig, doppeltes Spiel und dreifach Konsum

Verfügbar auf JoynFolge vom 31.08.2026 • 112 Min • Ab 12

Wann läuft die nächste TV-Folge von "Villa der Versuchung" 2026?

Am 31. August siehst du die neue Folge 5 der Reality-Show "Villa der Versuchung", um 20:15 Uhr in SAT.1 oder auf Joyn.

Folge 5 von "Villa der Versuchung": Am 31. August in SAT.1 und kostenlos auf Joyn

Bald verfügbar
Montag, 31.08. 20:15 Uhr • Villa der Versuchung

Folge 5

Verfügbar auf Joyn160 Min • Ab 12

Sie sind bereits raus

Diese Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind nach Folge 3 noch dabei:

Was gibt's Neues auf Joyn? Hier erfährst du alles auf einen Blick

Blitzschnell informiert! Gerade frisch auf Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X und unserer "Behind The Screens"-Seite geteilt - schon in deinem Feed. Das ist unser Joyn-Profil auf Google.

Mehr entdecken