Wer ist raus?
Achtung, Spoiler! "Villa der Versuchung" 2026: Dieser Reality-Star fliegt in Folge 5 raus
Aktualisiert:von Rebecca Arlt
So langsam kristallisieren sich in der "Villa der Versuchung" Allianzen heraus, die sich in Folge 5 zunächst gegen Nicolas Puschmann stellen. Doch muss er am Ende wirklich gehen oder trifft es einen anderen Promi?
Villa der Versuchung
Villa der Versuchung
Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht?
Die Allianz blieb erfolgreich: Nicolas muss gehen
Schon länger ist Nicolas einigen Kandidat:innen ein Dorn im Auge. Nicht etwa, weil er so viel Geld der Gewinnsumme verprasst, sondern weil er in den Spielen so stark ist - und mit seiner Art vor allem Tommy Pedroni, Thorsten Legat und sogar Paddy Kroetz stört.
Im Kopfgeldspiel ist er auch dieses Mal erfolgreich und erspielt sich eine stattliche Summe. Doch dann wendet sich das Blatt plötzlich gegen ihn. Warum sein erspieltes Kopfgeld plötzlich auf 0,00 € gesetzt wird und wer ihn tatsächlich alles rauswählt, siehst du in der kommenden Folge 5 von "Villa der Versuchung", die am 31. August um 20:15 Uhr in SAT.1 sowie im Livestream auf Joyn zu sehen ist.
Wenn du nicht so lange warten möchtest, schau am besten direkt Folge 5 von "Villa der Versuchung" vor der TV-Ausstrahlung bei Joyn+ an.
Dieser Artikel enthält Spoiler aus Folge 5 von "Villa der Versuchung" 2026
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Wann läuft die nächste TV-Folge von "Villa der Versuchung" 2026?
Am 31. August siehst du die neue Folge 5 der Reality-Show "Villa der Versuchung", um 20:15 Uhr in SAT.1 oder auf Joyn.
Folge 5 von "Villa der Versuchung": Am 31. August in SAT.1 und kostenlos auf Joyn
Folge 5
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