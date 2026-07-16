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Heiße Gerüchte

Die Fans spekulieren: Sind diese Promis auch bei "Villa der Versuchung" dabei?

Veröffentlicht:

von Anna-Maria Hock

Welche Promis begrüßt Verona Pooth in der "Villa der Versuchung"?

Bild: Joyn

Am 3. August geht es wieder los: In SAT.1 und auf Joyn startet die zweite Staffel von "Villa der Versuchung". Erste Kandidat:innen sind schon bekannt. Doch die Fans und Medien spekulieren fleißig weiter über den Cast: Sagen auch diese Promis dem Luxus adé?

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1 Staffel

Villa der Versuchung

Villa der Versuchung

Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht?

Verfügbar auf Joyn

Diese Teilnehmer:innen stehen schon fest

Am vergangenen Dienstag wurden endlich die ersten Bewohner:innen der "Villa der Versuchung" bekannt gegeben. Dieses Jahr stellen sich unter anderem Schauspielerin Jenny Elvers, Ex-Fußballer Thorsten Legat, Reality-Ikone Tatjana Gsell, Ex-"Promi Big Brother"-Kandidat Erik "Satansbratan" und Ex-GNTM-Teilnehmerin Elsa Latifaj der Herausforderung. Weitere Namen, die bereits verkündet wurden: TV-Moderator Paddy Kroetz, Käse-Millionär Roland Ludomirska und "Forsthaus Rampensau Germany"-Bekanntheit Chika.

Eine Übersicht über alle bereits verkündeten Kandidat:innen, findest du hier.

Verzichten diese Promis ebenfalls auf Luxus?

Doch viele Fans sind sicher: Das war längst nicht alles! Seit Wochen wird auf Social Media immer wieder spekuliert, wer in der "Villa der Versuchung" noch dabei sein könnte. Auch "Bild" meint den Cast bereits zu kennen. So tauchen unter anderem die Namen Annika Kersten-Hoenig, Ehefrau von Heinz Hoenig, und Dolly Buster in Berichten auf.

Damit nicht genug: Auch Jens Hilbert, Tommy Pedroni und Nicolas Puschmann sollen "Bild" zufolge angeblich ihrem Luxusleben adieu sagen und um den Verbleib in der Villa in Thailand kämpfen. Doch ist an den Spekulationen überhaupt etwas dran?

Sendersprecher Christoph Körfer reagiert auf die Gerüchte

Dass es sich bei den genannten Namen lediglich um Gerüchte handelt, macht ProSieben-Sprecher Christoph Körfer in einem Statement deutlich: "Welcher Promi sich von Verona Pooth in der 'Villa der Versuchung' verführen lassen will, werden die Zuschauer:innen zum Start der Reality-Show erfahren. Bis dahin bleibt jede Spekulation eine Versuchung, der man wie Adam und Eva im Paradies widerstehen muss."

Sobald bekannt ist, welche Kandidat:innen wirklich in der "Villa der Versuchung" eine neue Herausforderung wagen, erfährst du es hier.

Stimme dich jetzt auf die neue Staffel ein

Bevor am 3. August in SAT.1 und auf Joyn die neue Season von "Villa der Versuchung" startet, kannst du dir auf Joyn noch einmal alle Folgen der letzten Staffel ansehen. Hier geht es zum Finale der vergangenen Season:

Streame jetzt noch einmal das Finale von Staffel 1

Ganze Folge
Villa der Versuchung

Die große Abrechnung

Verfügbar auf JoynFolge vom 25.08.2025 • 53 Min • Ab 12

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