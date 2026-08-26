Schwere Zeiten "Ich weine nur nachts": Annika Kärsten-Hoenig spricht über ihre Gefühle Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Lars-Ole Grap Villa der Versuchung Annika in der Zwickmühle: Zigaretten-Notstand statt Villa-Frieden Videoclip • 08:06 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Bei "Villa der Versuchung" zeigt Annika Kärsten-Hoenig ihre emotionale Seite. In einem Instagram-Reel mit Jenny Elvers erzählt sie, warum sie die Situation in der Show so sehr bewegt hat.

2 Staffeln Villa der Versuchung Villa der Versuchung Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht? Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

"Villa der Versuchung": Das brachte Annika Kärsten-Hoenig zum Weinen In der vierten Episode von "Villa der Versuchung" übernimmt Annika die Verantwortung für die Kostbar. Sie muss darauf achten, dass die Gruppe ein vorgegebenes Ausgabenlimit einhält. Die Aufgabe bringt sie in einen Konflikt: Um in der Show bleiben zu können, muss sie den anderen Teilnehmer:innen der 2. Staffel weitere Ausgaben untersagen. Was sie dabei besonders beschäftigt hat, erzählt sie jetzt ihren Fans auf Instagram in einem Reel mit Jenny Elvers. Um "meinen eigenen Pobbes zu retten", habe Annika Kärsten-Hoenig die Kostbar schließen müssen. Dolly Buster habe ihr daraufhin geraten, "böse" zu sein. Annika habe entgegnet: "Ich kann nicht böse sein, ich kann das nicht." Als Dolly sie an ihre Kinder erinnert habe, habe sie schließlich zugestimmt: "Ja, du hast recht." Der Hinweis sei für sie "das Schlagwort" gewesen. Ihre Tränen hätten dabei weder mit der Verantwortung für die Kostbar noch mit der Situation in der Villa zu tun gehabt. Ihre Familie habe sie natürlich vermisst, sagt sie. Der eigentliche Grund für ihre Tränen sei aber gewesen, dass sie "ungerecht sein musste".

Was gibt's Neues auf Joyn? Hier erfährst du alles auf einen Blick Blitzschnell informiert! Gerade frisch auf Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X und unserer "Behind The Screens"-Seite geteilt - schon in deinem Feed. Das ist unser Joyn-Profil auf Google. Folge unserem Google-Profil und verpasse keine News!