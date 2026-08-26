Schwere Zeiten
"Ich weine nur nachts": Annika Kärsten-Hoenig spricht über ihre Gefühle
Veröffentlicht:von Lars-Ole Grap
Villa der Versuchung
Annika in der Zwickmühle: Zigaretten-Notstand statt Villa-Frieden
Videoclip • 08:06 Min • Ab 12
Bei "Villa der Versuchung" zeigt Annika Kärsten-Hoenig ihre emotionale Seite. In einem Instagram-Reel mit Jenny Elvers erzählt sie, warum sie die Situation in der Show so sehr bewegt hat.
Villa der Versuchung
Villa der Versuchung
Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht?
"Villa der Versuchung": Das brachte Annika Kärsten-Hoenig zum Weinen
In der vierten Episode von "Villa der Versuchung" übernimmt Annika die Verantwortung für die Kostbar. Sie muss darauf achten, dass die Gruppe ein vorgegebenes Ausgabenlimit einhält. Die Aufgabe bringt sie in einen Konflikt: Um in der Show bleiben zu können, muss sie den anderen Teilnehmer:innen der 2. Staffel weitere Ausgaben untersagen. Was sie dabei besonders beschäftigt hat, erzählt sie jetzt ihren Fans auf Instagram in einem Reel mit Jenny Elvers.
Um "meinen eigenen Pobbes zu retten", habe Annika Kärsten-Hoenig die Kostbar schließen müssen. Dolly Buster habe ihr daraufhin geraten, "böse" zu sein. Annika habe entgegnet: "Ich kann nicht böse sein, ich kann das nicht." Als Dolly sie an ihre Kinder erinnert habe, habe sie schließlich zugestimmt: "Ja, du hast recht." Der Hinweis sei für sie "das Schlagwort" gewesen.
Ihre Tränen hätten dabei weder mit der Verantwortung für die Kostbar noch mit der Situation in der Villa zu tun gehabt. Ihre Familie habe sie natürlich vermisst, sagt sie. Der eigentliche Grund für ihre Tränen sei aber gewesen, dass sie "ungerecht sein musste".
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Annika Kärsten-Hoenig über ihre Tränen: "Ich weine nur nachts, wenn alle schlafen"
Annika Kärsten-Hoenig beschreibt sich in dem Reel selbst als jemanden, der "kein Ar***loch" sein könne. Dass sie in "Villa der Versuchung" häufiger geweint hat, ist ihr durchaus bewusst. "Die Leute denken jetzt da draußen: 'Anni, die Heulsuse der Nation'", sagt sie. Privat sehe es ganz anders aus. Zu Hause weine sie kaum vor ihrem Mann oder ihren Kindern. Wenn sie weine, dann "eigentlich nur nachts, wenn alle schlafen".
Privat war Annika in der Vergangenheit mit einer anderen Herausforderung beschäftigt. 2024 verschlechterte sich der Gesundheitszustand ihres Mannes Heinz Hoenig nach seiner Teilnahme am Dschungelcamp dramatisch. Es folgten eine Notoperation, ein künstliches Koma und ein längerer Aufenthalt auf der Intensivstation. Die examinierte Krankenschwester organisierte in dieser Zeit nach eigenen Angaben den Familienalltag und wich ihrem Mann kaum von der Seite.
Vor ihrem Einzug in die Villa habe ihr Freundeskreis sie daran erinnert, "im Hinterkopf" zu behalten, dass sie die Show auch für ihre Familie mache. Annika und Heinz Hoenig sind seit 2019 verheiratet und haben zwei gemeinsame Söhne. Aus einer früheren Beziehung hat Annika Kärsten-Hoenig eine Tochter.
Als Dolly sie an ihre Kinder erinnert, findet Annika Kärsten-Hoenig schließlich den Mut für eine Entscheidung, die ihr eigentlich widerstrebt. Zu ihrem Reel schreibt sie: "Gefühle brauchen keine Entschuldigung. Sie dürfen da sein - laut, leise, chaotisch oder schwer. Denn wer wirklich fühlt, zeigt keine Schwäche, sondern Menschlichkeit."
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