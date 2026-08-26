Hoher Puls: Dolly muss zur Sicherheit in die Klinik

Schon vor Start der neuen Staffel wurde bekannt, dass Dolly Buster während der Dreharbeiten zu "Villa der Versuchung" in einer Klinik untersucht werden musste. Die Gründe und die weiteren Umstände waren noch nicht klar. Jetzt in Folge 5 steht fest, wie es dazu kam. Das ehemalige Erotik-Model spricht ganz plötzlich Annika Kärsten-Hoenig an, die gelernte Krankenschwester ist. Sie bestätigt, dass Dolly einen ungewöhnlich hohen Puls hat.

Die Produktion fackelt nicht lange und schickt Dolly in die Klinik. Ob und wann sie wiederkommen kann? Ob jemand und wer regulär in Folge 5 aus der Villa rausgewählt wird? Schau rein in die nächsten Folgen.

Folge 5 von "Villa der Versuchung", siehst du bereits am 31. August um 20:15 Uhr in SAT.1 sowie im Livestream auf Joyn. Wenn du nicht so lange warten möchtest, schau am besten direkt Folge 5 von "Villa der Versuchung" vor der TV-Ausstrahlung bei Joyn+ an.