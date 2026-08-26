Überraschender Exit
Spoiler-Alarm! "Villa der Versuchung" 2026: Darum muss Dolly Buster plötzlich in die Klinik
Aktualisiert:von Rebecca Arlt
Dolly Buster ist in Folge 5 in der "Villa der Versuchung" plötzlich nicht mehr die souveräne Diva. Jana bekommt Gegenwind von der gebürtigen Tschechin. Doch nicht nur der Streit lässt deren Puls in die Höhe steigen. Die Produktion geht auf Nummer sicher und schickt Dolly in die Klinik.
Villa der Versuchung
Villa der Versuchung
Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht?
Hoher Puls: Dolly muss zur Sicherheit in die Klinik
Schon vor Start der neuen Staffel wurde bekannt, dass Dolly Buster während der Dreharbeiten zu "Villa der Versuchung" in einer Klinik untersucht werden musste. Die Gründe und die weiteren Umstände waren noch nicht klar. Jetzt in Folge 5 steht fest, wie es dazu kam. Das ehemalige Erotik-Model spricht ganz plötzlich Annika Kärsten-Hoenig an, die gelernte Krankenschwester ist. Sie bestätigt, dass Dolly einen ungewöhnlich hohen Puls hat.
Die Produktion fackelt nicht lange und schickt Dolly in die Klinik. Ob und wann sie wiederkommen kann? Ob jemand und wer regulär in Folge 5 aus der Villa rausgewählt wird? Schau rein in die nächsten Folgen.
Folge 5 von "Villa der Versuchung", siehst du bereits am 31. August um 20:15 Uhr in SAT.1 sowie im Livestream auf Joyn. Wenn du nicht so lange warten möchtest, schau am besten direkt Folge 5 von "Villa der Versuchung" vor der TV-Ausstrahlung bei Joyn+ an.
Dieser Artikel enthält Spoiler aus Folge 5 von "Villa der Versuchung" 2026
Vor TV-Ausstrahlung: So kannst du Folge 5 bereits jetzt streamen
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Wann läuft die nächste TV-Folge von "Villa der Versuchung" 2026?
Am 31. August siehst du die neue Folge 5 der Reality-Show "Villa der Versuchung", um 20:15 Uhr in SAT.1 oder auf Joyn.
Folge 5 von "Villa der Versuchung": Am 31. August in SAT.1 und kostenlos auf Joyn
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