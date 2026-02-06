Ausstrahlung noch 2026! "Villa der Versuchung": Dreharbeiten für Staffel 2 gestartet Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Rebecca Arlt Bald geht es wieder los: Dreharbeiten für Staffel 2 von "Villa der Versuchung" haben begonnen. Bild: Joyn/ SAT.1

Die erste Staffel war ein Riesen-Erfolg, jetzt geht "Villa der Versuchung" in die zweite Runde. Doch Fans müssen sich noch etwas gedulden, denn gerade erst haben die Dreharbeiten für Staffel 2 begonnen.

Mit "Villa der Versuchung" landete Joyn 2025 einen Riesen-Erfolg. Viele Fans warteten seither auf neue Folgen - eine zweite Staffel war damit schnell beschlossene Sache. Nun hat das Warten bald ein Ende: Wie SAT.1-Senderchef Marc Rasmus bei der Premiere der neuen "Promis unter Palmen"-Staffel am Montag, 4. Februar, vor großem Publikum verkündete, haben am selben Tag in Thailand die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von "Villa der Versuchung" begonnen.

Wer moderiert Staffel 2 von "Villa der Versuchung"? Auch in Staffel 2 wird Moderatorin Verona Pooth den Promis und Reality-Stars den Spiegel vorhalten und auf ihre einzigartige Art durch das Spiel mit der Versuchung führen. Bereits in der ersten Staffel war sie für die Promis wie eine Mutterfigur, die ihre Kinder liebevoll-streng auf ihre Fehltritte aufmerksam macht. Verona Pooth begleitet die Prominenten wie gewohnt durch ihre Entscheidungen zwischen Komfort, Konsequenz und Kalkül.

