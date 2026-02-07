Ausstrahlung noch 2026!
"Villa der Versuchung": Dreharbeiten für Staffel 2 haben begonnen
Aktualisiert:von Rebecca Arlt
Die erste Staffel war ein Riesen-Erfolg, jetzt geht "Villa der Versuchung" in die zweite Runde. Doch Fans müssen sich noch etwas gedulden, denn gerade erst haben die Dreharbeiten für Staffel 2 begonnen.
Mit "Villa der Versuchung" landete Joyn 2025 einen Riesen-Erfolg. Viele Fans warteten seither auf neue Folgen - eine zweite Staffel war damit schnell beschlossene Sache.
Nun hat das Warten bald ein Ende: Wie SAT.1-Senderchef Marc Rasmus bei der Premiere der neuen "Promis unter Palmen"-Staffel am Montag, 4. Februar, vor großem Publikum verkündete, haben am selben Tag in Thailand die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von "Villa der Versuchung" begonnen.
Erste Staffel verpasst? Hier kannst du "Villa der Versuchung" kostenlos streamen
Wer moderiert Staffel 2 von "Villa der Versuchung"?
Auch in Staffel 2 wird Moderatorin Verona Pooth den Promis und Reality-Stars den Spiegel vorhalten und auf ihre einzigartige Art durch das Spiel mit der Versuchung führen. Bereits in der ersten Staffel war sie für die Promis wie eine Mutterfigur, die ihre Kinder liebevoll-streng auf ihre Fehltritte aufmerksam macht. Verona Pooth begleitet die Prominenten wie gewohnt durch ihre Entscheidungen zwischen Komfort, Konsequenz und Kalkül.
Welche Kandidat:innen sind in der zweiten Staffel dabei?
Welche Stars in die thailändische Traumvilla einziehen, ist noch streng geheim. In der ersten Staffel waren die prominenten Kandidat:innen bereits eine gute Mischung aus Schauspieler:innen wie Jimi Blue Ochsenknecht und Raúl Richter und Reality-Faces wie Georgina Fleur, Kevin Schäfer, Kate Merlan, Brenda Brinkmann und Staffel-1-Gewinnerin Jasmin Herren.
Seit der Bekanntgabe des Drehstarts brodelt die Gerüchteküche um den neuen Cast in den sozialen Medien. Wer 2026 in der "Villa der Versuchung" auf Luxus oder eine hohe Gewinnsumme verzichtet, erfährst du zuerst hier.
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Darum geht es bei "Villa der Versuchung"
Das Spielprinzip ist schnell erklärt: Prominente stellen sich einem Spiel, in dem Luxus zur Entscheidung wird und Loyalität jederzeit ins Wanken geraten kann.
In Staffel 1 wurden den Villa-Bewohner:innen gleich zu Beginn alle Luxus-Gegenstände weggenommen - inklusive Betten, Geschirr oder Schampus und Co. Sogar die Koffer wurden den Promis, die von der Gewinnsumme nichts investieren wollten, erst nach einigen Tagen zugestellt. Ob es ganz genauso in der neuen Staffel sein wird?
Welche Stars sich erfolgreich in Verzicht üben können oder wer lieber gleich alles verprasst, siehst du ab Sommer 2026 in den neuen Folgen in SAT.1 oder kostenlos auf Joyn.
