Publikumsliebling
Heimlicher Star bei "Wer stiehlt mir die Show?": Wildcard Lotti überzeugt
Aktualisiert:von Emilia Töpper
Lotti war als Wildcard beim Staffelauftakt von "Wer stiehlt mir die Show?" dabei. Mit ihren lustigen One-Linern und ihrer sympathischen Art wurde sie in der ersten Folge zum Publikumsliebling.
Die elfte Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" ist gestartet. Das bedeutet: drei Promikandidat:innen und wöchentlich eine neue Wildcard kämpfen jetzt wieder um Jokos Job. Bei letzterer handelt es sich um eine Person, die in einem Bewerbungs-Verfahren ausgesucht wurde, um als Zuschauerkandidat:in neben den Prominenten teilzunehmen.
Diese Promis sind bei "Wer stiehlt mir die Show?" Staffel 11 dabei.
Wildcard Lotti bringt ungewöhnliche Talente mit
In der ersten Folge der 11. Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" ist Lotti, eine sympathische Medizinstudentin aus Hamburg, die Wildcard-Teilnehmerin. Mit 25 Jahren ist sie etwas jünger als die anderen Kandidat:innen. Das fällt allerdings nicht ins Gewicht, denn was ihr an Lebenserfahrung fehlt, macht sie durch spezielle Talente wett.
So beeindruckt Lotti Joko Winterscheidt und das Publikum mit ihrer Fähigkeit, Trauben mit dem Mund aufzufangen. Dazu kommt, dass sie schon mit elf Jahren die lateinischen Knochennamen auswendig konnte.
Mit diesen Talenten ist sie ganz eindeutig eine ernst zu nehmende Konkurrentin für Nico Santos, Andrea Petković und Till Reiners.
Ich finde, deine Sendezeit ist abgelaufen.
Das Publikum steht hinter Lotti
Dass Lotti schnell zum Publikumsliebling avanciert, zeigt sich spätestens bei der "ProSieben-Hitparade". Bei dieser Spielrunde sollen die Kandidat:innen einen umgedichteten Song performen. Hinterher wird am Beifall bemessen, wer den Punkt bekommt. Lotti ist hier die klare Siegerin!
Lotti wird zum Publikumsliebling
Smart und schlagfertig ist Lotti auf jeden Fall. Selbst als ihr einmal ein kleiner Fehler unterläuft (sie vergisst Olaf Scholz in der Aufzählung der letzten Bundeskanzler), kann sie sich noch gegen Till Reiners und Nico Santos durchsetzten.
So ist es schließlich an Andrea Petković Lotti auf ihrem Marsch zur Showmoderation zu stoppen.
Lotti vs. Andrea Petković: Wer schafft es ins Finale?
Auch nach ihrem Abgang wird Lotti nicht so schnell vergessen. Andrea Petković stichelt gegen Joko: "Lotti war eine schwierigere Konkurrentin als du!" Joko hält Lotti ebenfalls schon jetzt für ein Highlight der 11. Staffel.
So ist Wildcard-Kandidatin Lotti in der ersten Folge definitiv die Siegerin der Herzen.
Ob die nächste Wildcard das Publikum und den Rest vom Panel genauso von sich überzeugen kann? Die Antwort gibt es am Sonntag, 15. März, ab 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn sowie jetzt schon vorab bei Joyn PLUS+.
