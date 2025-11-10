Wer sitzt im WSMDS-Panel? Produktionsstart für "Wer stiehlt mir die Show?" 2026: Diese Promis sind in Staffel 11 dabei Veröffentlicht: Vor 19 Minuten von PM / Aenna Schneider "Wer stiehlt mir die Show?" geht 2026 weiter: In Staffel 11 stellt sich Joko Winterscheidt (ganz links) der Herausforderung durch Nico Santos, Andrea Petković und Till Reiners. Bild: Joyn/Florida TV

Die 10. Staffel von "Wer stiehlt mir die Show" ist noch in vollem Gange, schon muss sich Joko Winterscheidt auf die nächsten Promis einstellen, die ihm seinen Job streitig machen wollen. Das sind die neuen Kandidat:innen im Panel von Staffel 11.

Erst letzte Woche ist es Olli Schulz gelungen, Joko Winterscheidt die Show zu stehlen. Er wird am Sonntag der neue Gastgeber von "Wer stiehlt mir die Show?" sein. Wie er sich in dieser Rolle schlägt, siehst du ab 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn. Für Joko fangen indes die Vorbereitungen für die nächste Staffel an. In Berlin startet die Florida Entertainment GmbH heute mit der Produktion der nächsten sechs Folgen, geplante Ausstrahlung im Frühjahr 2026.

Elfte WSMDS-Staffel im Frühjahr 2026 In der 11. Staffel mit dabei sind Ex-Tennisprofi Andrea Petković, Kabarettist Till Reiners und Musiker Nico Santos. Wie immer gibt es natürlich auch eine Wildcard pro Folge - also eine Zuschauerin oder einen Zuschauer, der ebenfalls um den einzigartigen Show-Gewinn kämpft.

Ob Andrea Petković, Till Reiners und Nico Santos mir die Show stehlen können? Ist die Erde eine Kugel? Ich denke ja wohl eher nicht! Joko Winterscheidt