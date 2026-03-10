Publikumsliebling "Wer stiehlt mir die Show?": Warum Wildcard Lotti der heimliche Star war Aktualisiert: 10.03.2026 • 14:11 Uhr von Emilia Töpper Ganze Folge Wer stiehlt mir die Show? In dieser Folge hat uns Lotti begeistert - jetzt streamen! Verfügbar auf Joyn Folge vom 08.03.2026 • 147 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Lotti war als Wildcard beim Staffelauftakt von "Wer stiehlt mir die Show?" dabei. Mit ihren lustigen One-Linern und ihrer sympathischen Art wurde sie in der ersten Folge zum Publikumsliebling.

Die elfte Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" ist gestartet. Das bedeutet: drei Promikandidat:innen und wöchentlich eine neue Wildcard kämpfen jetzt wieder um Jokos Job. Bei letzterer handelt es sich um eine Person, die in einem Bewerbungs-Verfahren ausgesucht wurde, um als Zuschauerkandidat:in neben den Prominenten teilzunehmen. Diese Promis sind bei "Wer stiehlt mir die Show?" Staffel 11 dabei.

Lotti hat vergessen, dass Olaf Scholz auch Bundeskanzler war. Bild: Joyn/Florida TV/Julian Mathieu

Wildcard Lotti bringt ungewöhnliche Talente mit In der ersten Folge der 11. Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" ist Lotti, eine sympathische Medizinstudentin aus Hamburg, die Wildcard-Teilnehmerin. Mit 25 Jahren ist sie etwas jünger als die anderen Kandidat:innen. Das fällt allerdings nicht ins Gewicht, denn was ihr an Lebenserfahrung fehlt, macht sie durch spezielle Talente wett. So beeindruckt Lotti Joko Winterscheidt und das Publikum mit ihrer Fähigkeit, Trauben mit dem Mund aufzufangen. Dazu kommt, dass sie schon mit elf Jahren die lateinischen Knochennamen auswendig konnte. Mit diesen Talenten ist sie ganz eindeutig eine ernst zu nehmende Konkurrentin für Nico Santos, Andrea Petković und Till Reiners.

Ich finde, deine Sendezeit ist abgelaufen. Wildcard Lotti mit klarer Ansage an Joko

Das Publikum steht hinter Lotti Dass Lotti schnell zum Publikumsliebling avanciert, zeigt sich spätestens bei der "ProSieben-Hitparade". Bei dieser Spielrunde sollen die Kandidat:innen einen umgedichteten Song performen. Hinterher wird am Beifall bemessen, wer den Punkt bekommt. Lotti ist hier die klare Siegerin!

Die ProSieben-Hitparade mit Nico Santos, Andrea Petković und Lotti

Smart und schlagfertig ist Lotti auf jeden Fall. Selbst als ihr einmal ein kleiner Fehler unterläuft (sie vergisst Olaf Scholz in der Aufzählung der letzten Bundeskanzler), kann sie sich noch gegen Till Reiners und Nico Santos durchsetzten. So ist es schließlich an Andrea Petković Lotti auf ihrem Marsch zur Showmoderation zu stoppen.

Andrea Petković und Lotti im neuen Film "Alien Dummulus"

Auch nach ihrem Abgang wird Lotti nicht so schnell vergessen. Andrea Petković stichelt gegen Joko: "Lotti war eine schwierigere Konkurrentin als du!" Joko hält Lotti ebenfalls schon jetzt für ein Highlight der 11. Staffel. So ist Wildcard-Kandidatin Lotti in der ersten Folge definitiv die Siegerin der Herzen. Ob die nächste Wildcard das Publikum und den Rest vom Panel genauso von sich überzeugen kann? Die Antwort gibt es am Sonntag, 15. März, ab 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn sowie jetzt schon vorab bei Joyn PLUS+.