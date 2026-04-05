Hat sich Joko zu wenig Mühe gegeben? GNTM-Neffe, Klaas-Besuch und Mega-Comeback bei "Wer stiehlt mir die Show?": Wer hat gewonnen und darf die finale Folge moderieren? Veröffentlicht: Vor 4 Stunden von Emilia Töpper Wer stiehlt mir die Show? Finale: Andrea Petković gegen Joko Videoclip • 15:40 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

In der vorletzten Folge der 11. Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" müssen die Teilnehmer:innen noch einmal alles geben. Schließlich ist es die letzte Chance, selbst eine Show moderieren zu dürfen. Wer diese zu nutzen vermochte und was sonst noch Überraschendes in der Sendung passiert ist, erfährst du hier.

Kann man Moderation aus dem Homeoffice machen? Im Vergleich zu dem riesigen Aufwand, den Till Reiners für sein "Traum-Quiz" betrieben hatte - immerhin verwandelte er das Studio kurzerhand in ein Schiff - hat sich Moderations-Rückkehrer Joko Winterscheidt in dieser Woche deutlich weniger Mühe gegeben. Tatsächlich taucht Joko zu Beginn der fünften Ausgabe von "Wer stiehlt mir die Show?" nicht einmal persönlich auf, sondern macht die Anfangsmoderation ganz locker per Videocall aus dem Auto. Um noch einen draufzusetzen, moderiert Joko auch nicht das erste Quiz, sondern überlässt dies Kaya. Per Zufall wurde sie direkt aus dem Publikum ausgewählt.

Kaya übernimmt für Joko Wer stiehlt mir die Show? Zuschauerin moderiert spontan die leichten Fünf Verfügbar auf Joyn Videoclip • 14:55 Min • Ab 12 Aktionsmenü öffnen

Ob sich das der WSMDS-Gastgeber richtig überlegt hat? Denn kaum übernimmt wieder Joko, schon wünschen sich die Kandidat:innen Kaya zurück. Im Gegensatz zu Joko hatte sie wenigstens Mitleid, wenn eine Frage falsch beantwortet wurde, so der einhellige Eindruck.

Jetzt die ganze Folgen ansehen! Ganze Folge Wer stiehlt mir die Show? Die letzte Chance für eine eigene Show Verfügbar auf Joyn Folge vom 05.04.2026 • 152 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Überraschender Promibesuch: Klaas bei WSMDS Im Spiel "Experte für alles" bekommen die Kandidat:innen Unterstützung von drei Personen aus Jokos Team. Von diesen ist nur einer ein richtiger Experte für das betreffende Thema. Es geht also darum, herauszufinden, wer wirklich Expert:in ist und wer nur so tut, als hätte er oder sie Ahnung von der Materie. Beim Thema "Germany's Next Topmodel" wird ein überraschendes Verwandtschaftsverhältnis aufgedeckt. Wie sich herausstellt, hat Tim, der Neffe von Thomas Hayo, durch seinen Onkel GNTM-Expertenstatus erreicht. Andrea und Nico fällt der junge Mann sofort auf, weil er außerdem sehr gut aussieht. Die nächsten Promis machen den Kandidat:innen beim Thema "Lindenstraße" das Leben schwer. Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet Klaas Heufer-Umlauf umfassendes Wissen rund um die deutsche Kult-TV-Serie besitzt. Nico Santos jedenfalls nicht. Er wählt Jakob Lundt als seinen Experten. Nur durch Zufall und zu Nicos großem Glück antwortet der richtig. Wie man auch ganz ohne Expertenwissen glänzen kann, zeigt Klaas übrigens wöchentlich in seiner Show "Experte für alles". Seit dem 10. März 2026 läuft die neue Staffel immer dienstags, 21:25 Uhr, auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.

Mehr Expertisen mit Klaas Heufer-Umlauf, Jakob Lundt und Co. Alle Folgen von "Experte für alles" im Streaming

Wie der Phönix aus der Asche In den letzten beiden WSMDS-Ausgaben hatte sich Andrea Petković nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Dabei war es in der ersten Folge der Staffel noch so gut gelaufen: Die ehemalige Tennisspielerin verlor im Finale gegen Joko nur knapp. In allen folgenden Sendungen war sie jedes Mal die Erste, die gehen musste und vom Programm "After Show Solutions" aufgefangen wurde. Nicht jedoch in dieser Folge!

Zweimal als Erste rausgeflogen Hier kannst du Andreas bisherige Leistung bei "Wer stiehlt mir die Show?" nachverfolgen

Spoiler: Andrea Petković übernimmt die Moderation von "Wer stiehlt mir die Show?" in Folge 6 Andrea Petković hat sich mit dem Biss einer Profisportlerin zum zweiten Mal bis ins Finale gespielt. Dort muss sie erraten, ob Joko die Antwort auf die Fragen kennt, und zusätzlich selbst die richtige Antwort wissen. Immer wieder ein Glücksspiel. Bei der Frage: "Welche Serie setzt die Geschichte von 'Sex And The City' fort?" setzt Andrea ihre letzte Münze und liegt richtig. Der unwissende Joko hat als Antwort "Experte für alles" aufgeschrieben. Punktsieg für Andrea Petković! Damit ist Andrea die neue Moderatorin von "Wer stiehlt mir die Show?" Die spannende Frage lautet nun, was die Profisportlerin nächste Woche mit ihrer frisch gewonnenen Show anstellen wird.

Sonntag, 12.04. 20:15 Uhr • Wer stiehlt mir die Show? Die nächste Folge im Livestream - nicht verpassen! Verfügbar auf Joyn 205 Min Aktionsmenü öffnen