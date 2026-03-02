zur Joyn StartseiteZur Joyn Suche
Quiz-Show muss weichen

ARD ändert Programm: Darum entfällt "Wer weiß denn sowas?" morgen

Veröffentlicht:

von C3 Newsroom

"Wer weiß denn sowas?" mit (v. l.) Bernhard Hoëcker, Moderator Kai Pflaume und Wotan Wilke Möhring muss pausieren.

Bild: ARD/Morris Mac Matzen

Quiz-Fans müssen am morgigen Dienstag auf eine neue Ausgabe von "Wer weiß denn sowas?" im Ersten verzichten. Die Sendung mit Moderator Kai Pflaume entfällt. Das steckt dahinter.

Moderator Kai Pflaume präsentiert momentan eigentlich von montags bis freitags im Ersten ab 18 Uhr die Quiz-Sendung "Wer weiß denn sowas?". Die Team-Kapitäne Bernhard Hoëcker und Wotan Wilke Möhring beantworten dann gemeinsam mit zwei Promi-Kandidat:innen knifflige und zum Teil skurrile Fragen aus Bereichen wie Tierwelt oder Wissenschaft.

Am Dienstag (3. März, 18:00 Uhr) müssen Quiz-Fans allerdings ohne eine neue Ausgabe des Formats auskommen. Der Grund dafür ist ein sportlicher: Die deutschen Fußballerinnen treten zum WM-Qualifikationsspiel gegen Slowenien an.

Dienstag, 03.03. 17:15 Uhr • Sportschau

WM-Qualifikationsspiel der Frauen statt "Wer weiß denn sowas?"

Die ARD überträgt die Partie mit Expertin Almuth Schult und Reporterin Stephanie Baczyk live aus Dresden ab 17:15 Uhr. DFB-Kapitänin Giulia Gwinn betonte im Vorfeld bereits, die Mannschaft sei "hoch motiviert".

Wir haben ein großes Ziel vor Augen.

DFB-Kapitänin Giulia Gwinn

Am Mittwoch (4. März) geht es im Ersten dann wie gewohnt ab 18 Uhr weiter mit einer neuen Ausgabe von "Wer weiß denn sowas?". Als Kandidaten raten dann die Schauspieler Til Schweiger und Tom Wlaschiha mit.

