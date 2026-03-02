"Wer weiß denn sowas?" mit (v. l.) Bernhard Hoëcker, Moderator Kai Pflaume und Wotan Wilke Möhring muss pausieren.

Quiz-Fans müssen am morgigen Dienstag auf eine neue Ausgabe von "Wer weiß denn sowas?" im Ersten verzichten. Die Sendung mit Moderator Kai Pflaume entfällt. Das steckt dahinter.

Moderator Kai Pflaume präsentiert momentan eigentlich von montags bis freitags im Ersten ab 18 Uhr die Quiz-Sendung "Wer weiß denn sowas?". Die Team-Kapitäne Bernhard Hoëcker und Wotan Wilke Möhring beantworten dann gemeinsam mit zwei Promi-Kandidat:innen knifflige und zum Teil skurrile Fragen aus Bereichen wie Tierwelt oder Wissenschaft.

Am Dienstag (3. März, 18:00 Uhr) müssen Quiz-Fans allerdings ohne eine neue Ausgabe des Formats auskommen. Der Grund dafür ist ein sportlicher: Die deutschen Fußballerinnen treten zum WM-Qualifikationsspiel gegen Slowenien an.