ZDF-Show am Samstag
"Der Quiz-Champion" 2026: Bastian Pastewka feiert bei Johannes B. Kerner sein Experten-Jubiläum
Veröffentlicht:von teleschau
"Wir sind das härteste Quiz Deutschlands." Moderator Johannes B. Kerner sagt es gerne und regelmäßig in seiner Quiz-Show "Der Quiz-Champion". Am 21. März hat er wieder Gelegenheit dazu. Hier gibt's alle Infos zur ersten Episode des Jahres 2026.
Die Quiz-Show mit Johannes B. Kerner hier im Livestream ansehen!
Bastian Pastewka als TV- und Film-Experte
Es geht wieder los - und um bis zu 100.000 Euro Siegprämie. Am Samstag, 21. März, startet "Der Quiz-Champion" um 20:15 Uhr im ZDF und über den Livestream kostenlos auf Joyn in seine neue Quiz-Saison.
Da könnte einiges an unterhaltsamer Rätselei auf die Fans zukommen. Im vergangenen Jahr gab es immerhin drei reguläre und drei Special-Ausgaben.
Los geht's mit einer "normalen" Edition - und einem kleinen Jubiläum. Als einer der fünf prominenten Expert:innen, mit denen sich die nicht prominenten Kandidat:innen - je nach Spielzeit sind es vier oder auch mehr - messen müssen, wird Schauspieler Bastian Pastewka zu seinem 20. Einsatz als Experte kommen. Wie immer in der Kategorie "Film und Fernsehen".
Auch die anderen zum Saisonstart verpflichteten Expert:innen sind erfahrene "Quiz-Champion"-Player. Sport-Moderatorin Julia Scharf fungiert zum fünften Mal als Sport-Expertin. TV-Koch Tim Mälzer ist zum 14. Mal der Ernährungs-Fachmann. Und Journalist und Ex-TV-Moderator Franz Plasberg zum 15. Mal der Alleswisser-Mann für "Zeitgeschehen".
Aber all das ist nichts gegen Anna Thalbach. Die Schauspielerin tritt bereits zum 22. Mal als Expertin für "Literatur und Sprache" an.
Noch mehr Pflichtprogramme für Quiz-Fans
Welche ist die am längsten laufende Quiz-Sendung?
Seit 14 Jahren gibt es die Sendung im ZDF, die Premiere wurde im April 2012 ausgestrahlt. Das ist eine lange Zeit, allerdings in Sachen Quizshows nicht rekordverdächtig.
In Deutschland sind "Wer wird Millionär?" (seit 1999) und die "NDR Quizshow" (seit 2000) die Dauerläufer. Der Vorabend-Renner der ARD, "Gefragt - Gejagt", ist fast genauso alt wie "Der Quiz-Champion". "Gefragt - Gejagt" ging 2012 drei Monate nach "Der Quiz-Champion" an den Start, läuft aber - weil werktags - viel häufiger. Mit "Wer weiß denn sowas?" schob die ARD 2015 ein weiteres Quizformat nach, das noch immer gesendet wird.
Quiz-Show: Ein echter Klassiker im TV
Im internationalen Vergleich brauchen alle Formate noch reichlich Ausdauer. Denn die Quizshows "University Challenge" (England) und "Jeopardy" (USA) laufen seit 63 beziehungsweise 61 Jahren - und sind immer noch auf Sendung.
Als die am längsten - und nicht mehr - laufende Quizshow im deutschen Fernsehen gilt "Die sechs Siebeng'scheiten". Die ARD-Produktion, in der jeweils Schüler zweier Schulen gegeneinander antraten, war 39 Jahre lang, von 1957 bis 1996, auf Sendung.
Gästeliste: Promis als Expert:innen bei "Der Quiz-Champion"
Das ZDF arbeitet aber bereits an "Der Quiz-Champion"-Nachschub. Nur wenige Tage nach der Ausstrahlung der ersten Ausgabe im Jahr 2026 finden am 25. und 26. März im Studio Berlin-Adlershof die nächsten Aufzeichnungen statt. Dann zählen Franziska van Almsick, Wigald Boning, Bastian Pastewka, Johann Lafer und Klaas Heufer-Umlauf zu den prominenten Gäst:innen.
Und Michael "Bully" Herbig. Der feiert dann seinen 28. Einsatz als Experte für "Film und Fernsehen" und ist damit Kategorie übergreifender Rekordmann des Formats.
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