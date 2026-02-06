Eine Schauspiel-Familie Matthias Schweighöfers Mutter: Gastrolle bei "Nord bei Nordwest" Veröffentlicht: Vor 49 Minuten Gitta Schweighöfer und ihr Sohn Matthias Schweighöfer eint die Liebe zur Schauspielerei - doch im Alltag gehen beide ihre eigenen Wege. Bild: APress

In der Folge "Blindgänger" von "Nord bei Nordwest" spielt sie eine besorgte Mutter. Privat trifft Gitta Schweighöfer ihren erfolgreichen Sohn Matthias Schweighöfer nur zwei- bis dreimal im Jahr. Warum das so ist - und wie es ihr damit geht.

Eine verkorkste Mutter-Sohn-Beziehung In der Folge "Blindgänger" von "Nord bei Nordwest", die die ARD am 5. Februar ausgestrahlt hat, spielt Gitta Schweighöfer eine Mutter mit dunklen Geheimnissen. Die Handlung beginnt mit dem Fund einer Weltkriegsbombe. Während die Ermittler Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann) und Hannah Wagner (Jana Klinge) die Evakuierung organisieren, tauchen zwei zwielichtige Gestalten im Ort auf: Andrej Soroka (Max Hopp) und Lutz Budde (Robin Bongarts). Budde betritt das Haus von Jürgen Thorgard (Pit Bukowski). Ein Schuss fällt. Bei der Fahndung stoßen die Ermittler auf dessen Mutter (Gitta Schweighöfer). Sie behauptet, ihr Sohn sei verschwunden – doch frische Blutspuren vor dem Haus sprechen eine andere Sprache.

So verstehen sich Gitta und Matthias Schweighöfer im wahren Leben Im Gegensatz zu ihrer Serienfigur hat Gitta Schweighöfer ihrem Sohn Matthias einen guten Start ins Leben ermöglicht. Der Schauspieler und Regisseur ist längst erfolgreich auf eigenen Beinen unterwegs. "Meine Mutter hat mich quasi allein aufgezogen, da habe ich natürlich alles von ihr gelernt", sagte Matthias Schweighöfer in einem Gala-Interview. Doch die enge Bindung von einst hat sich gelockert. Matthias hat einen sehr vollen Terminkalender. Deshalb gehen beide eigene Wege. "Wir sehen uns eher wenig", bestätigt Gitta Schweighöfer. Nur zwei- bis dreimal im Jahr treffen sich Mutter und Sohn. "Ich führe mein Leben und meine Mutter ihres", so der Schauspieler nüchtern. Das geht nicht spurlos an ihr vorbei: Es nerve sie, dass ihr Sohn sich so selten melde.

Gitta Schweighöfers beeindruckende Karriere Gitta Schweighöfer blickt auf eine beachtliche Schauspielkarriere zurück. Nach ihrer Ausbildung in Rostock stand sie regelmäßig auf renommierten Theaterbühnen – von der Volksbühne Berlin bis zum Thalia Theater Hamburg. Auch im Fernsehen und Kino ist sie präsent: Sie spielte im Kinofilm "Berlin, Berlin" und in der Komödie "Der Nanny", bei der ihr Sohn Matthias Regie führte.