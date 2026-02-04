Von "Fastnacht in Franken" bis "Mainz bleibt Mainz" "Hessen lacht zur Fassenacht" 2026 heute im HR: Alle Karnevalssendungen von ARD und ZDF gibt's hier im Livestream! Aktualisiert: Vor 29 Minuten von teleschau Wie jedes Jahr am Freitag vor Rosenmontag läuft "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht". Bild: ZDF/Torsten Silz

Jetzt herrscht wieder jede Menge närrisches Treiben im deutschen Fernsehen. Hier findest du alle Infos zu den wichtigsten Live-Sendungen der Karnevals-Saison 2026 bei ARD und ZDF, die du kostenlos auf Joyn streamen kannst.

Die Faschings-Saison beginnt traditionell am 11. November und ist daher in vollem Gange. Spätestens zur Weiberfastnacht am 12. Februar 2026 wird es für die meisten Jecken kein Halten mehr geben. Bevor die großen Straßenkarnevals in den Hochburgen Köln, Düsseldorf und Mainz stattfinden, laufen jetzt wieder viele unterhaltsame Karnevals-Sitzungen im Fernsehen und auf Joyn. Mit verrückten Kostümen und in buntem Ambiente wird der Gesellschaft teils lustig, teils knallhart der Spiegel vorgehalten. Besonders Politiker:innen, Promis und Vertreter:innen aus der Wirtschaft dürfen sich auf einiges gefasst machen. Hier die wichtigsten Karnevals-Sendungen von ARD und ZDF sowie die zugehörigen Livestreams im Überblick.

Donnerstag, 5. Februar, 20:15 Uhr, Hessischer Rundfunk: "Hessen lacht zur Fassenacht 2026" Im Sendesaal des HR in Frankfurt steigt zum 56. Mal der Höhepunkt der hessischen Fernseh-Fastnacht. Von preisgekrönten Garden über beliebte Fastnachtsgrößen bis hin zu Newcomern: Alle Mitwirkenden kommen aus Hessen und zeigen die ganze Vielfalt des närrischen Bundeslands. Präsentiert von Sitzungspräsident Axel Heilmann, geben bekannte Lokal-Acts wie Woody Feldmann, Stephan Bauer, die Bousseldanden und Corinna Kuhn alias "Die Dolle" Vollgas. 190 Minuten närrische Unterhaltung vom Feinsten.

So geht das Karnevalsprogramm 2026 bei ARD und ZDF weiter

Freitag, 6. Februar, 19 Uhr, Bayerischer Rundfunk: "Fastnacht in Franken" Einer der Höhepunkte im Karnevals-Fernsehen ist die Prunksitzung aus Veitshöchheim. Sie begeistert Jahr für Jahr ein Millionenpublikum. 2025 waren 1,9 Millionen Zuschauer:innen dabei. Seit 1987 wird die "Fastnacht in Franken" live ausgestrahlt und ist im BR-Fernsehen seit den 1990er-Jahren die erfolgreichste Sendung überhaupt. Dreieinhalb Stunden Büttenreden, Gardetänze, Kabarett und jede Menge Spaß sind garantiert. Der BR und der Mitveranstalter, der Fastnachtsverband Franken, versprachen im Vorfeld, "die Crème de la Crème der fränkischen Fastnacht-Szene" zu zeigen. Klar ist, dass auch "Landesvater" Markus Söder mit von der Partie ist. Wie wird sich der bayerische Ministerpräsident verkleiden? Söder war unter anderem schon als Homer Simpson, Shrek, Moses und sogar Marilyn Monroe zu sehen.

Mittwoch, 11. Februar, 20:15 Uhr, ZDF: "Mädchensitzung" Bevor es mit Weiberfastnacht und Straßenkarneval losgeht, zeigt das ZDF die traditionelle "Mädchensitzung". Aufgezeichnet im Theater im Tanzbrunnen, geben sich echte kölsche Größen in der Sendung die Ehre: die Prinzen-Garde Köln 1906 e. V., Willi und Ernst, die Luftflotte und Achnes Kasulke, Jörg Runge und Brings. Nach der Tanzgruppe der StattGarde Colonia Ahoj geht es weiter mit Ingrid Kühne, dem Kölner Dreigestirn 2026, den Höhnern und Marc Metzger. Der krönende Abschluss ist Cat Ballou. Moderatorin Tanja Wolters führt gemeinsam mit dem Orchester Mathias Hesseler durch die Veranstaltung.

Donnerstag, 12. Februar, 11 Uhr, WDR: "Weiberfastnacht 2026" Der Auftakt zum Straßenkarneval in den närrischen Metropolen. Altweiber, Weiberfastnacht oder Wieverfastelovend - der WDR ist live dabei, wenn es so richtig losgeht. 105 Minuten Jeckenparade in Düsseldorf, Köln und Bonn. Dazu gibt es einen Abstecher in das westfälische Billerbeck. Musikalische Unterhaltung kommt von den Höhnern, Lupo, der Rhythmus Sportgruppe und vielen mehr.

Donnerstag, 12. Februar, 20:15 Uhr, SWR: "Stockacher Narrengericht" Das "Stockacher Narrengericht" ist Teil der Schwäbisch-Alemannischen Fastnacht und wird dort seit 1351 im Namen des Brauchgründers Hans Kuony abgehalten. Seit einigen Jahren sind es Politiker:innen verschiedener Parteien, die vor dem "Gericht" zur Rechenschaft gezogen werden. Darunter waren Angela Merkel, Günther Oettinger, Winfried Kretschmann, Malu Dreyer und im Vorjahr Bundestagspräsidentin Julia Klöckner. Die Vergehen werden traditionell in Litern Wein bezahlt. 2025 kamen 60 Liter Wein zusammen. Diesmal erwischt es den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Wie wird für ihn das Urteil ausfallen?

Donnerstag, 12. Februar, 22:15 Uhr, WDR: "Stunksitzung" Die Kultsitzung des alternativen Kölner Karnevals nimmt die aktuell schwierige Weltlage zum Anlass, Politik und Gesellschaft durch den Kakao zu ziehen. Getreu dem Motto: Es gibt Wein, der mit der Zeit besser wird. Und es gibt Zeiten, die mit Wein besser werden. Highlights: Donald Trump wird zum "Trumpel" auf der Weltbühne im Hänneschen Theater, Bundestagspräsidentin Julia Klöckner bekommt einen eigenen Groschenroman und Markus Söder steigt zum kulinarischen Operettensänger auf. Sitzungspräsidentin Biggi Wanninger führt durch eine gewohnt bissige Mischung aus bundespolitischer Karnevals-Satire und lokaler kölscher Tradition. Für musikalische Stimmung sorgt die Kultband Köbes Underground.

Freitag, 13. Februar, 20:15 Uhr, ZDF: "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht" Seit 1973 wird die legendäre Fastnachtssitzung im jährlichen Wechsel live vom SWR und dem ZDF übertragen. Knapp vier Stunden lang präsentieren der Mainzer Carneval-Verein, der Mainzer Carneval-Club, der Gonsenheimer Carneval-Verein und der Karneval-Club Kastel gemeinsam den typischen Mix aus Kokolores und politisch-literarischer Fastnacht. Seit Jahrzehnten begeistert die Traditionsveranstaltung ein Millionenpublikum im ganzen Land - nicht umsonst gilt sie als "Mutter aller Fernsehsitzungen". Besonderes Highlight 2026: Die Mainzer Hofsänger feiern ihr 100-jähriges Bestehen.

Samstag 14. Februar, 20:15 Uhr, WDR: "Düsseldorf Helau 2026" Unter dem Motto "Mer bliewe bunt - ejal wat kütt!" ("Wir bleiben bunt - egal was kommt!") heißt es am Karnevalssamstag auf der Düsseldorfer Rheinterrasse "Helau, Ihr Jecken!" Die große Prunksitzung zur Primetime unterhält 165 Minuten lang mit einer "narrensicheren" und besonderen Besetzung. Zum ersten Mal wird 2026 "Der närrische Spiegel" verliehen. Er geht an einen besonderen Menschen, dessen Lebenswerk dem Ziel gewidmet war und ist, Menschen Freude zu bereiten und die Welt ein Stückchen bunter zu machen. Zu den Gästen zählen unter anderem die Bürgermeister der Stadt, Josef Hinkel, Clara Gerlach und Fabian Zachel. Auch Landtagspräsident André Kuper, Polizeipräsidentin Miriam Brauns, Thomas Jarzombek (MdB), Angela Erwin (MdL) und Stadtdirektor Burkhard Hintzsche sind vor Ort.