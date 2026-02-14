Gangster-Action zur Geisterstunde
Heute absolutes Muss für Thriller-Fans: Scorseses Oscar-Meisterwerk "Departed" - mit Schock-Ende auf ProSieben
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Heute Abend lohnt es sich, lange aufzubleiben: Im Live-TV auf ProSieben läuft ein Meisterwerk von Oscar-Gewinner Martin Scorsese, der mit einem Ende aufwartet, das selbst abgebrühte Thriller-Fans überrascht …
"Departed - Unter Feinden" heute um 23:15 Uhr auf ProSieben
Atemberaubende Szenen, wilde Verfolgungsjagden, dichte Spannung: Schon die ersten Minuten des Gangsterfilms ziehen Zuschauer:innen in den Bann - und genau so geht es ununterbrochen weiter. "Departed – Unter Feinden" (2006) von Regisseur Martin Scorsese sahnte nicht umsonst vier Oscars ab, unter anderem für den besten Film. Heute läuft er von 23:15 bis 2:05 Uhr auf ProSieben.
Zwei Maulwürfe, null Vertrauen
Aufbleiben lohnt sich: Das Meisterwerk spielt in der Gangsterwelt Bostons. Ein Undercover-Cop in der Mafia und ein Maulwurf bei der Polizei versuchen gleichzeitig, den jeweils anderen zu enttarnen – in einem nervenaufreibenden Kampf um Vertrauen und Verrat.
Oscar-Power zur Geisterstunde
Abgesehen von der furiosen Handlung mit Hollywoodgrößen wie Leonardo DiCaprio, Jack Nicholson, Matt Damon, Martin Sheen und Mark Wahlberg überrascht auch das Ende der spannenden Geschichte selbst erfahrene Thriller-Fans.
Ende wie ein Faustschlag
Die Spannung generiert sich vor allem aus den vielschichtigen Konfrontationen in der hartgesottenen Männerwelt – und zwar nicht nur mit den Gegnern, auch mit sich selbst. Wilde Dialoge, hervorragend gespielte Rollen und Dauerspannung prägen den Film. Die Bildsprache des mehrfach ausgezeichneten deutschen Kameramannes Michael Ballhaus setzt alle Szenen wie immer optisch perfekt um.