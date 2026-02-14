Gangster-Action zur Geisterstunde Heute absolutes Muss für Thriller-Fans: Scorseses Oscar-Meisterwerk mit Schock-Ende auf ProSieben Veröffentlicht: Vor 31 Minuten von C3 Newsroom Ein eingespieltes Team: Leonardo DiCaprio und Martin Scorsese haben bereits sechs Filme zusammen gedreht. Bild: picture alliance / Victoria Will / Invision / AP

Heute Abend lohnt es sich, lange aufzubleiben: Im Live TV auf ProSieben läuft ein Meisterwerk von Oscar-Gewinner Martin Scorsese, der mit einem Ende aufwartet, das selbst abgebrühte Thriller-Fans überrascht …

Spannung pur: "Departed - Unter Feinden" von Martin Scorsese live auf ProSieben Heute um 23:15 Uhr im ProSieben Live Stream: das Oscar-Meisterwerk "Departed"

Atemberaubende Szenen, wilde Verfolgungsjagden, dichte Spannung: Schon die ersten Minuten des Gangsterfilms ziehen die Zuschauer:innen in den Bann - und genau so geht es quasi ununterbrochen weiter. "Departed – Unter Feinden" (2006) von Regisseur Martin Scorsese sahnte nicht umsonst vier Oscars ab, unter anderem für den besten Film. Heute läuft er von 23:15 bis 2:05 Uhr auf ProSieben.

Zwei Maulwürfe, null Vertrauen Und es lohnt sich aufzubleiben bis zum Schluss. Das Meisterwerk spielt in der Gangsterwelt Bostons. Ein Undercover-Cop in der Mafia und ein Maulwurf der Mafia bei der Polizei versuchen gleichzeitig, den jeweils anderen zu enttarnen – in einem nervenaufreibenden Kampf um Vertrauen und Verrat.

Noch mehr Spannung von Regie-Ikone Martin Scorsese bei Joyn PLUS+ Verkürze dir die Wartezeit bis "Departed" mit "Gangs of New York"

Oscar-Power zur Geisterstunde Abgesehen von der furiosen Handlung mit Hollywoodgrößen wie Leonardo DiCaprio, Jack Nicholson, Matt Damon, Martin Sheen und Mark Wahlberg überrascht auch das Ende der spannenden Geschichte selbst erfahrene Thriller-Fans.

Ende wie ein Faustschlag Die Spannung generiert sich vor allem aus den vielschichtigen Konfrontationen in der hartgesottenen Männerwelt – und zwar nicht nur mit den Gegnern, auch mit sich selbst. Wilde Dialoge, hervorragende gespielte Rollen und Dauerspannung prägen den Film. Die Bildsprache des mehrfach ausgezeichneten deutschen Kameramannes Michael Ballhaus setzt alle Szenen wie immer optisch perfekt um.