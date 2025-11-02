Alle Infos zum Horror-Movie Schauriger "Scream 7" Trailer verrät: Sidney Prescott spielt wieder mit Aktualisiert: 02.11.2025 • 13:40 Uhr von Peter Falan P. Wer könnte dieses Mal der Mörder oder die Mörderin in "Scream" sein? Vielleicht verbirgt sich ja sogar Rückkehrerin Sidney Prescott (Neve Campbell) unter der Maske. Bild: picture alliance / PictureLux / Paramount/ The Hollyw | Courtesy of Paramount Pictures and Spyglass Media Group. G / Mary Evans / AF Archive / Dimension | AF Archive

Vergangenes Jahr war "Scream 6" ein voller Erfolg an der Kinokasse. Wenig verwunderlich also, dass bereits ein weiterer Ableger der beliebten Horrorfilm-Reihe geplant ist. Doch wann feiert eigentlich "Scream 7" seine Premiere und wer spielt überhaupt alles mit? Der erste Trailer liefert nun endlich erste schaurige Einblicke.

+++ Update, 31. Oktober 2025 +++

Erster Trailer gibt neue Einblicke Es wird gruselig! Zum diesjährigen Halloween hat Paramount Pictures den ersten Trailer zu "Scream 7" veröffentlicht - und damit das Comeback bestätigt, auf das Fans seit Jahren gehofft haben: Neve Campbell schlüpft erneut in ihre legendäre Rolle als Sidney Prescott, die "Final Girl"-Ikone des Franchises. Im Trailer ist ihre Rückkehr eindrucksvoll inszeniert: "Hello, Sidney. Did you miss me?", flüstert Ghostface bedrohlich durchs Telefon. Doch diesmal steht nicht nur Sidney selbst im Fokus - sondern auch ihre Tochter Tatum (Isabel May), die lernen muss, wie man dem Killer entkommt. Die Fans sind begeistert: "Ich glaube, Scream ist das einzige Horror-Franchise, das mich nicht langweilt. Ich bin bereit!!!", heißt es etwa in einem Kommentar unter dem Trailer. "Noch nie habe ich so schnell auf einen Trailer geklickt", schreibt ein anderer. Kein Wunder, schließlich feiern die Fans das Comeback als späte Genugtuung: Campbell war bei "Scream 6" wegen Gehaltsstreitigkeiten nicht dabei. Ihre Rückkehr gilt nun als Zeichen, dass das Franchise zu seinen Wurzeln zurückfindet. Laut Produzent Kevin Williamson soll Sidney diesmal endlich ihr verdientes Happy End bekommen - ob Ghostface damit einverstanden ist?

+++ Original-News +++

Noch etwas Geduld: "Scream 7" erscheint 2026 Nach dem Erfolg von "Scream 5" und "Scream 6", die zusammen ein globales Einspielergebnis von über 250 Millionen Dollar erzielen konnten, hat es nicht allzu lange gedauert, bis die nächste Fortsetzung angekündigt wurde. Doch Fans der Horror-Reihe müssen sich vorerst gedulden. "Scream 7" soll am 27. Februar 2026 in die US-Kinos kommen. Grund für die späte Erscheinung dürfte der holprige Produktions-Start sein, da viele Cast- und Crew-Mitglieder abgesprungen sind. Für die deutschen Kinogänger:innen besteht jedoch ein kleiner Grund zur Hoffnung. Denn der Film könnte hierzulande sogar früher in die Kinos kommen. Zumindest erschien "Scream 6" 2023 auch einen Tag vor der US-Veröffentlichung.

Darum spielen Jenna Ortega und Melissa Barrera in "Scream 7" keine Rolle Obwohl die Geschichte der Geschwister Sam (gespielt von Melissa Barrera) und Tara Carpenter (gespielt von Jenna Ortega) noch nicht ganz auserzählt schien, tauchen beide Figuren höchstwahrscheinlich nicht mehr im kommenden Film auf. Während Ortega durch anderweitige Dreharbeiten verhindert ist, wurde Barrera wegen eines politischen Posts auf X von der Produktion gefeuert. Die unvorhergesehenen Personal-Änderungen haben Christoph Landon (der angedachte Regisseur) dazu bewegt, seinen Job an den Nagel zu hängen. Auch "Grey's Anatomy"-Star Patrick Dempsey musste schweren Herzens der Produktion absagen. Als Grund sagte er dem US-Branchenblatt "Variety": "Es hat terminlich nicht gepasst, unglücklicherweise." Dempsey spielte in "Scream 3" den Polizisten Mark Kincaid, der entgegen aller Erwartung den Angriff des Killers Ghostface überlebte.

Kleiner Lichtblick: "Scream"-Ikonen kehren zum Franchise zurück Trotz des Tumultes im Vorfeld müssen Fans noch nicht die Köpfe hängen lassen. Es gibt auch gute Neuigkeiten! Neve Campbell (die Protagonistin Sidyney Prescott aus "Scream I bis IV") ist erneut an Bord und soll eine größere Rolle in der Handlung einnehmen. In "Scream 6" war sie nicht zu sehen. Grund dafür sollen die gescheiterten Gehaltsverhandlungen gewesen sein. Außerdem übernimmt Kevin Williamson die Regie für Landon. Der 59-Jährige ist im Franchise kein ungeschriebenes Blatt, da er für "Scream 1, 2 & 4" die Drehbücher schrieb. Und selbst wenn Barrera und Ortega nicht zum Franchise zurückkehren, kannst du dich auf das beliebte Geschwister-Duo Mindy Meeks-Martin (Jasmin Savoy Brown) und Chad Meeks-Martin (Mason Gooding) in "Scream VII") freuen. An Meta-Gags wird es somit schonmal nicht mangeln.

Von den Toten auferstanden! Rückkehr der "Scream"-Stars Das "Scream"-Franchise bedient sich seit jeder aller typischen Horrorfilm-Klischees. Daher sollte nie eine Rückkehr eines Charakters ausgeschlossen sein, schon gar nicht, wenn es sich um die Bösewichte handelt - auch nicht, wenn sie längst hätten tot sein sollen. Bei Ghostface-Schurke Stuart "Stu" ist das augenscheinlich der Fall. Denn Schauspieler Matthew Lillard, der den Bösewicht in "Scream" (1996) gespielt hat, soll in "Scream 7" zu sehen sein, wie die Nachrichtenwebseite "Deadline" berichtet. Auch mit dieser Rückkehr hätte vermutlich niemand gerechnet. Scott Foley ist ebenfalls dem "Scream 7"-Cast beigetreten. Er spielte in "Scream 3" Sidney Prescotts Halbbruder Roman Bridger, der sich als der Übeltäter hinter der Maske entpuppt hat. Die Events in Teil drei hat er nicht überlebt. Umso gespannter kannst du darauf sein, welche Rollen er und Matthew Lillard in dem kommenden "Scream"-Ableger spielen werden. Aber nicht nur die Bösen können von den Toten auferstehen, auch den Guten ist diese Ehre vorenthalten. Deputy Dewey Riley (David Arquette) kehrt nach seinem heldenhaften Tod aus "Scream V" nun zum Franchise zurück. Der Deputy war in der Reihe der Ehemann der Reporterin Gale Weathers (Courteney Cox). Ob es wohl ein Liebes-Comeback geben wird?

Das sind die Newcomer:innen in "Scream VII": Ist Ghostface gar eine:r von ihnen? Ganz neu in der "Scream"-Reihe sind Isabel May, Celeste O’Connor, Asa Germann, Mckenna Grace, Sam Rechner, Anna Camp, "Community"-Star Joel McHale, Mark Consuelos und Ethan Embry. Noch ist nicht bekannt, welche Rolle die Darsteller:innen in dem Horrorfilm einnehmen werden - bis auf eine Ausnahme: Joel McHale soll eine Figur namens Mark Evans verkörpern. Dabei dürfte es sich um Sidney Prescotts Ehemann handeln. Wer von ihnen dem Franchise erhalten bleiben, wer dem Killer Ghostface zum Opfer fallen und wer vielleicht sogar der oder die Täter:in sein wird, wirst du spätestens beim Kinostart am 27. Februar erfahren können.