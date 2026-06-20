Offline Bingen Serien-Fun während den Sommerferien: So einfach nutzt du Joyn+! Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Edwin B. Mit Joyn kannst du ausgewählte Serien auch vor TV-Ausstrahlung anschauen! Bild: Joyn

Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland stehen schon in den Startlöchern für die Sommerferien. Das heißt für die meisten: lange Reisen mit Zug, Auto oder sogar dem Flieger. Gut, dass du bei Joyn+ Shows, Serien und Filme downloaden kannst!

Dein Lieblingsprogramm unterwegs - so gehts! Mit Joyn+ kannst du ausgewählte Formate direkt auf dein iOs- oder Android Handy herunterladen und überall offline schauen. Perfekt für unterwegs und überall wo du kein Netz hast! Diese Funktion gibt es nur für die Joyn App. Für die Anwendung im Browser am Computer sowie auf Fernsehgeräte gibt es sie nicht.

Das solltest du noch wissen Maximale Downloads: Du kannst nur bis zu zehn Inhalte (Episoden oder Filme) gleichzeitig auf deinem Gerät speichern. Ist dein Limit erreicht, musst du alte Downloads löschen, um neue wieder aufzunehmen.

Verfügbarkeit: Nicht jeder Inhalt kann heruntergeladen werden. Die Download-Funktion ist auf ausgewählte Produktionen von ProSieben, SAT.1, sixx, Kabel Eins und alle dazugehörigen Sender der ProSiebenSat1.-Gruppe beschränkt.