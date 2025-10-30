Hürden abbauen, Zugang erleichtern
Barrierefreiheit in SAT.1
Die ProSiebenSat.1 Group setzt sich für einen barrierefreien Zugang zu ihren Angeboten ein. Daher bieten wir auf ProSieben als Service für gehörlose und schwerhörige Menschen zahlreiche untertitelte Sendungen, Show-Highlights mit Gebärdensprache sowie Audiodeskriptionen für Sehbehinderte an. Hinzu kommen ausgewählte Sendungen in Leichter Sprache.
Unsere barrierefreien Angebote
Barrierefreiheit bei der ProSiebenSAT.1 Group
ProSieben startete bereits im Jahr 2000 das erste regelmäßige Untertitelangebot für Gehörlose im Privatfernsehen. In fast allen Free-TV-Sendern der Gruppe werden inzwischen barrierefreie Inhalte ausgestrahlt, wobei ein kontinuierlicher Ausbau zu verzeichnen ist.
So wurden in den letzten Jahren beispielsweise auch die Superbowl-Übertragung sowie Dokumentationen wie "Rechts.Deutsch.Radikal." oder "Diagnose Trump", aber auch Unterhaltungsformate wie "The Masked Singer" oder "Germany's Next Topmodel" mit Untertiteln ausgestrahlt. Zudem wurde das Angebot an Live-Audiodeskription und Gebärdensprache stetig ausgebaut.
Wir streben auch für die Zukunft eine Erweiterung der barrierefreien Angebote an.
Hast du weitere Fragen?
Du erreichst unseren Zuschauerservice über Facebook und Instagram.
