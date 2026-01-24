Stefanie Hertel und Marco Ventre laden ein "Wenn die Musi spielt - Winter Open Air 2026": Schlager-Show im MDR wartet heute mit diesen Stars auf - und hier gibt's den Livestream! Aktualisiert: Vor 20 Minuten von Redaktion "Wenn die Musi spielt": Stefanie Hertel und Marco Ventre präsentieren das "Winter Open Air 2026". Bild: MDR/Matthias Gabriel

Wer ist bei "Wenn die Musi spielt - Winter Open Air 2026" am 24. Januar dabei? Alle Infos zur Show im MDR und den direkten Link zum kostenlosen Livestream findest du hier. So verfolgst du das Schlager-Highlight auf Fernseher, Handy, Tablet oder PC.

Wann und wo kann ich ″Wenn die Musi spielt - Winter Open Air 2026″ streamen? "Wenn die Musi spielt - Winter Open Air 2026" wird am Samstag, den 24.01.2026 auf dem Sender MDR und im kostenfreien Livestream auf Joyn gezeigt. Beginn ist um 20:15 Uhr. Ob Smartphone, Tablet, Smart-TV oder PC - auf der Streaming-Plattform siehst du die komplette Sendung bequem auf dem Endgerät deiner Wahl.

″Wenn die Musi spielt - Winter Open Air 2026″: Das erwartet dich Die Programmvorschau für "Wenn die Musi spielt - Winter Open Air 2026" am 24. Januar 2026: Après-Ski-Party-Stimmung in Wintersportklamotten: Aus Bad Kleinkirchheim hallen volkstümliche Klänge und Schlager von Ross Antony über voXXclub, Nockis bis zu Olaf Berger durch die Kärntner Nockberge. Stefanie Hertel und Marco Ventre führen am Samstag als Moderatoren durch die Show. Die Schlager-Stars im Überlick: VoXXclub

Sonia Liebing

Chris Steger

Fantasy

Ross Antony

Olaf Berger

Natalie Holzner

Francine Jordi

Charlien

Nockis

Die Fetzig'n aus dem Zillertal

Mountain Crew

Die Edlseer

Die Lungauer & Monika Avsenik

Die Lauser

Markus Wohlfahrt

Combo

Alle Fakten zu ″Wenn die Musi spielt - Winter Open Air 2026″ im TV und Livestream Datum: 24.01.2026 Übertragung: MDR-Livestream auf Joyn Moderatoren: Stefanie Hertel, Marco Ventre Länge: 133 Minuten (von 20:15 bis 22:28 Uhr) In HD: ja

So siehst du die kostenlosen Livestreams von ″Wenn die Musi spielt - Winter Open Air 2026″ über Joyn auf dem Handy oder Tablet Um den Livestream von "Wenn die Musi spielt - Winter Open Air 2026" auf Joyn schauen zu können, bedarf es nur weniger einfacher Schritte. Voraussetzung ist natürlich eine Internetverbindung und dass du die Joyn App auf dem Gerät deiner Wahl installiert hast - also entweder auf deinem Smartphone, Tablet oder dem Smart-TV. Hast du ein Android-Endgerät, findest du die Joyn App ganz einfach im Google Play Store. Für iPhone oder iPad ist sie über den Apple App Store installierbar. Du willst Live-TV auf Joyn direkt über deinen Smart-TV streamen? Das ist derzeit mit Android TV, Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV möglich.