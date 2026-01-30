zur Joyn StartseiteZur Joyn Suche
Zur Behind The Screens Startseite

Überraschendes Ergebnis

"One Piece" und "Solo Leveling" abgehängt: Das war 2025 der meistgestreamte Anime weltweit

Veröffentlicht:

von Martin Meyer

Diesen Titel konte der künftige König der Piraten nicht erreichen: Der meistgestreamte Anime 2025 war eine andere Shonen-Serie.

Bild: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation

Bei den Global Demand Awards werden jedes Jahr die meistgestreamten Serien und Filme ausgezeichnet. In der Kategorie Anime gab es diesmal eine Überraschung.

Jede Menge Anime-Filme und Serien auf Joyn

Die Global Demand Awards 2025

Es gibt viele beliebte Anime und regelmäßig brechen Hypes in der Community aus. Aber welche Serie wird tatsächlich am meisten angesehen? Diese Frage sollen die Global Demand Awards beantworten. Jedes Jahr werden die meistgestreamten Serien und Filme in unterschiedlichen Kategorien ausgezeichnet. Dabei geht es anders als bei den Oscars und vielen anderen Preisen nur um blanke Zahlen - ohne Jury-Bewertungen oder Fan-Votings.

In der Kategorie Anime gab es dabei für viele eine Überraschung.

Auf Joyn gibt es drei der fünf Nominierten Serien kostenlos im Stream

"My Hero Academia" ist meistgestreamte Serie des Jahres

Der junge Superheld Izuku Midoriya schaffte es, alle anderen abzuhängen. "My Hero Academia" wurde sogar öfter angeschaut als Dauerbrenner wie "One Piece" und die stark gehypten Serien "Solo Leveling", "Dan Da Dan" und "Die Tagebücher der Apothekerin".

Das liegt natürlich daran, dass Ende des Jahres die letzte Staffel der Serie in Japan veröffentlicht wurde. Alle wollten das große Finale sehen und erfahren ob Deku mithilfe von "One For All" die Welt retten kann.

Welche Serie wird wohl 2026 am häufigsten gestreamt? Einige Favoriten starteten bereits Anfang des Jahres. Hier findest du die heißersehntesten Anime Anfang 2026.

Schaue "My Hero Academia" jetzt kostenlos auf Joyn

Ganze Folge
My Hero Academia

Izuku Midoriya: Origin

Verfügbar auf Joyn24 Min • Ab 12

Mehr entdecken