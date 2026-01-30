Diesen Titel konte der künftige König der Piraten nicht erreichen: Der meistgestreamte Anime 2025 war eine andere Shonen-Serie.

Bei den Global Demand Awards werden jedes Jahr die meistgestreamten Serien und Filme ausgezeichnet. In der Kategorie Anime gab es diesmal eine Überraschung.

Die Global Demand Awards 2025

Es gibt viele beliebte Anime und regelmäßig brechen Hypes in der Community aus. Aber welche Serie wird tatsächlich am meisten angesehen? Diese Frage sollen die Global Demand Awards beantworten. Jedes Jahr werden die meistgestreamten Serien und Filme in unterschiedlichen Kategorien ausgezeichnet. Dabei geht es anders als bei den Oscars und vielen anderen Preisen nur um blanke Zahlen - ohne Jury-Bewertungen oder Fan-Votings.

In der Kategorie Anime gab es dabei für viele eine Überraschung.