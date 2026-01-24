And the Oscar goes to …
Oscars 2026: Die Nominierungen im Überblick
Aktualisiert:von Nicola Schiller, Anna-Maria Hock
Am 15. März 2026 werden in Los Angeles zum 98. Mal die Academy Awards verliehen. Jetzt sind die Nominierungen in den 24 Kategorien bekannt.
Dominanz von "Blood & Sinners" und Enttäuschung auf deutscher Seite
Der Film "Blood & Sinners" von Ryan Coogler geht nach der Bekanntgabe der Nominierungen als deutlicher Favorit hervor und stellt sogar einen noch nie dagewesenen Rekord auf: Das gab's noch nie: 16 Oscars-Nominierungen für "Blood & Sinners".
Im Gegensatz zum Vorjahr, in dem das Drama "Die Saat des heiligen Feigenbaums" des Iraners Mohammad Rasoulof für Deutschland ins Rennen ging, hat es dieses Mal kein deutscher Film in die Endauswahl geschafft.
Immerhin ein kleiner Trost aus deutscher Sicht: Der Komponist Max Richter, der in Deutschland geboren ist, hat mit seiner Musik zum Drama "Hamnet" die Chance auf einen Goldjungen.
Die Nominierten im Detail
Bester Film
"Bugonia"
"F1"
"Frankenstein"
"Hamnet"
"Marty Supreme"
"One Battle After Another"
"The Secret Agent"
"Sentimental Value"
"Blood & Sinners"
"Train Dreams"
Beste Hauptdarstellerin
Jessie Buckley in "Hamnet"
Rose Byrne in "If I had legs I'd kick you"
Kate Hudson in "Song Sung Blue"
Renata Reinsve in "Sentimental Value"
Emma Stone in "Bugonia"
Bester Hauptdarsteller
Michael B. Jordan in "Blood & Sinners"
Leonardo DiCaprio in "One Battle After Another"
Timothée Chalamet in "Marty Supreme"
Ethan Hawke in "Blue Moon"
Wagner Moura in "The Secret Agent"
Beste Nebendarstellerin
Teyana Taylor in "One Battle After Another"
Inga Ibsdotter Lilleaas in "Sentimental Value"
Elle Fanning in "Sentimental Value"
Wunmi Mosaku in "Blood & Sinners"
Amy Madigan in "Weapons - Die Stunde des Verschwindens"
Bester Nebendarsteller
Benicio del Toro in "One Battle After Another"
Jacob Elordi in "Frankenstein"
Sean Penn in "One Battle After Another"
Stellan Skarsgård in "Sentimental Value"
Delroy Lindo in "Blood & Sinners"
Bester internationaler Film
"The Secret Agent" (Brasilien)
"It Was Just an Accident" (Frankreich)
"Sentimental Value" (Norwegen)
"Sirât" (Spanien)
"Die Stimme von Hind Rajab" (Tunesien)
Beste Regie
Chloé Zhao ("Hamnet")
Josh Safdie ("Marty Supreme")
Paul Thomas Anderson ("One Battle After Another")
Joachim Trier ("Sentimental Value")
Ryan Coogler ("Blood & Sinners")
Bestes adaptiertes Drehbuch
"Bugonia" (Will Tracy)
"Frankenstein" (Guillermo del Toro)
"Hamnet" (Chloé Zhao and Maggie O’Farrell)
"One Battle After Another" (Paul Thomas Anderson)
"Train Dreams" (Clint Bentley und Greg Kwedar)
Bestes Originaldrehbuch
"Blue Moon" (Robert Kaplow)
"It Was Just an Accident" (Jafar Panahi)
"Marty Supreme" (Josh Safdie und Ronald Bronstein)
"Sentimental Value" (Joachim Trier und Eskil Vogt)
"Blood & Sinners" (Ryan Coogler)
Bester Dokumentarfilm
"The Alabama Solution"
"Come See Me in the Good Light"
"Cutting through Rocks"
"Mr. Nobody against Putin"
"The Perfect Neighbor"
Bester Dokumentar-Kurzfilm
"All the Empty Rooms"
"Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud"
"Children No More: Were and Are Gone""
"The Devil Is Busy"
"Perfectly a Strangeness"
Bester animierter Spielfilm
"Arco"
"Elio"
"KPop Demon Hunters"
"Little Amélie or the Character of Rain"
"Zootopia 2"
Bester animierter Kurzfilm
"Butterfly"
"Forevergreen"
"The Girl Who Cried Pearls"
"Retirement Plan"
"The Three Sisters"
Beste Kamera
"Frankenstein"
"Marty Supreme"
"One Battle after Another"
"Blood & Sinners"
"Train Dreams"
Bestes Kostümdesign
"Avatar: Fire and Ash"
"Frankenstein"
"Hamnet"
"Marty Supreme"
"Blood & Sinners"
Bester Schnitt
"F1"
"Marty Supreme"
"One Battle after Another"
"Sentimental Value"
"Blood & Sinners"
Bester Kurzfilm (Live-Action)
"Butcher’s Stain"
"A Friend of Dorothy"
"Jane Austen’s Period Drama"
"The Singers"
"Two People Exchanging Saliva"
Bestes Make-up und Styling
"Frankenstein" (Mike Hill, Jordan Samuel und Cliona Furey)
"Kokuho" (Kyoko Toyokawa, Naomi Hibino und Tadashi Nishimatsu)
"Blood & Sinners" (Ken Diaz, Mike Fontaine und Shunika Terry)
"The Smashing Machine" (Kazu Hiro, Glen Griffin und Bjoern Rehbein)
"The Ugly Stepsister" (Thomas Foldberg und Anne Cathrine Sauerberg)
Beste Filmmusik
"Bugonia" (Jerskin Fendrix)
"Frankenstein" (Alexandre Desplat)
"Hamnet" (Max Richter)
"One Battle after Another" (Jonny Greenwood)
"Blood & Sinners" (Ludwig Goransson)
Bester Song
"Dear Me" im Film "Diane Warren: Relentless"
"Golden" im Film "KPop Demon Hunters"
"I Lied To You" im Film "Blood & Sinners"
"Sweet Dreams Of Joy" im Film "Viva Verdi!"
"Train Dreams" im Film "Train Dreams"
Bestes Szenenbild
"Frankenstein"
"Hamnet"
"Marty Supreme"
"One Battle after Another"
"Blood & Sinners"
Bester Sound
"F1"
"Frankenstein"
"One Battle after Another"
"Blood & Sinners"
"Sirât"
Beste visuelle Effekte
"Avatar: Fire and Ash"
"F1"
"Jurassic World Rebirth"
"The Lost Bus"
"Blood & Sinners"
Casting
"Hamnet"
"Marty Supreme"
"One Battle after Another"
"The Secret Agent"
"Blood & Sinners"
2001 räumte "Gladiator" bei den Oscars ab
Schau dir hier den Oscar-Abräumer von 2024 an
Mehr entdecken
Musical oder Biopic?
Oscars 2026: Das sind die vielversprechendsten Kandidaten in der Kategorie "Bester Film"
Filmkritikerin Antje Wessels
Die Oscars 2026: Die Favoritinnen der Expertin
98. Academy Awards
Oscars 2026: Die 10 Nominierungen in der Kategorie "Bester Film"
98. Academy Awards
Oscar-Filme 2026: Die 5 Nominierungen in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin"
Die Award-Saison steht an
Vorschau für die Oscars 2026: Die Favoriten in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller"
98. Academy Awards
Oscar-Filme 2026: Die 5 Nominierungen in der Kategorie "Bester Nebendarsteller"
Alle Augen auf das Fantasy-Drama
Hollywood-Sensation: Vampir-Drama stellt neuen Oscar-Rekord auf
Außenseiter:innen und Favorit:innen
Oscar-Nominierungen 2026: Wer wird der große Gewinner? Die Prognose einer Filmkritikerin
Gelobt, gehandelt, gestrichen
Oscar-Snubs 2026: Diese Filme und Stars wurden komplett ignoriert