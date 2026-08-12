Punkige Nachhilfe "Amsterdam-Krimi"-Star Fedja van Huêt: Wie Nina Hagen ihm Deutsch beibringt Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von teleschau In den Niederlanden ist Fedja van Huêt seit vielen Jahren ein beliebter Schauspieler, bei uns wurde er durch seine Rolle im "Amsterdam-Krimi" bekannt. Bild: ARD Degeto / Martin Menke

Als cooler Kollege von Hannes Jaenicke wurde Fedja van Huêt in "Der Amsterdam-Krimi" in Deutschland bekannt. In seiner niederländischen Heimat ist er längst ein Star: vielfach ausgezeichnet und bei den Fans beliebt - und auch bei Kolleginnen.

Fedja van Huêt wurde im Juni 53 Jahre alt. Mit neun Jahren fasste er den Entschluss, Schauspieler zu werden. Mit 13 stand er zum ersten Mal vor der Kamera. Seit dem Debüt in "Return to Oegstgeest" (1987) hat sich viel getan. Fedja van Huêt wurde in seiner Heimat zum Star mit mehreren Auszeichnungen und Beteiligung an fast 100 Film- und TV-Produktionen. In Deutschland wurde van Huêt, der auch als Schlagzeuger oder Balletttänzer hätte Karriere machen können, durch die Co-Hauptrolle in "Der Amsterdam-Krimi" bekannt. In den bislang zehn Episoden spielt er den niederländischen Kommissar und Freund von Hannes Jaenicke (in der Rolle des eigenwilligen LKA-Ermittlers Alex Pollack). An den kommenden Donnerstagen (13. und 20. August, jeweils 20:15 Uhr) werden im ARD-Livestream auf Joyn die beiden jüngsten Episoden "Der falsche Tote" und "Die letzte Zeugin" wiederholt. Gute Nachrichten für die Millionen Fans der beliebten Serie: Zwei neue Teile mit den Arbeitstiteln "Spurlos" und "Schuld und Sühne" sind vor kurzem abgedreht worden.

Am Donnerstag um 20:15 Uhr im ARD-Livestream auf Joyn Bald verfügbar Donnerstag, 13.08. 20:15 Uhr • Der Amsterdam-Krimi Der falsche Tote Verfügbar auf Joyn 90 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Zwei neue Folgen von "Der Amsterdam-Krimi" sind abgedreht Durch seine Hauptrolle in der deutschen Serie "Maxton Hall - Die Welt zwischen uns" wurde Fedja van Huêt zuletzt einem jüngeren internationalen Publikum bekannter. Darin mimt er den arroganten Vater der Hauptfigur James Beaufort (Damian Hardung). Die preisgekrönte Serie wurde in über 120 Ländern zum Streaming-Erfolg. Im Dezember startet die dritte und finale Staffel. Für Fedja sind Auszeichnungen kein Neuland. Denn gleich seine zweite Kino-Produktion führte ihn 1998 ins größtmögliche Rampenlicht: "Karakter", in dem er die Hauptrolle als des Mordes an seinem Vater Verdächtiger spielte, wurde mit dem Oscar für den "besten fremdsprachigen Film" ausgezeichnet und zur Initialzündung seiner Karriere. Vier Frauen, drei davon Schauspielerinnen, spielten für Fedjas Karriere eine große Rolle. Fedjas Mutter zog ihren Sohn alleine groß, nachdem sich sein Vater ein Jahr nach Fedjas Geburt aus dem Staub gemacht hatte. Fedja und seine Mutter zogen von Den Haag nach Tiel zu den Großeltern mütterlicherseits. Seine Mutter ermöglichte ihm die erste schauspielerische Ausbildung. "Ich war fasziniert von Film und Fernsehen. Meine Mutter nahm mich mit zu Theaterworkshops in Südfrankreich, dort konnten wir günstig Ferien machen", schilderte Fedja diese Zeit in einem Interview mit "denuk". Seine Mutter durfte den großen Erfolg ihres Sohnes noch miterleben. Im Mai 2025 starb sie an der nicht heilbaren Lungenkrankheit COPD.

Das sind die bekannten Ex-Partnerinnen von Fedja van Huêt Nach der Schule machte Fedja eine Ausbildung an der Theaterschule in Maastricht. Wie auch Halina Reijn. Die beiden verliebten sich und waren jahrelang ein Paar. Weil sie bereits damals ihr Privatleben abschotteten, ist weder bekannt, wann sie zusammenkamen, noch wann sie sich trennten. Beide wechselten an die Theaterspielgruppe "Toneelgroep Amsterdam", deren Mitglied Fedja noch heute ist, und standen mehrfach gemeinsam auf der Bühne. Der größte internationale Erfolg der 50-Jährigen aus Amsterdam: Sie spielte 2007 in "Operation Walküre - Das Stauffenberg-Attentat" an der Seite von Tom Cruise die Widerstandskämpferin Margarethe von Oven. Nachdem Reijn mit Fedja Schluss gemacht hatte, fand er Trost in den Armen von Katja Schuurman (51). Die Schauspielerin war in den Niederlanden durch ihre Rolle in "Goede tijden, slechte tijden", dem niederländischen Pendant zu "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" berühmt geworden. Und populär: Als sie 1999 die Serie verließ, sanken die Einschaltquoten um 20 Prozent. Die Beziehung zwischen Fedja und Katja hielt jedoch nicht lange und ging furios zu Ende. In einem Interview verriet Katja 2025, dass sie regelrecht ausrastete, als er mit ihr Schluss machte. "Ich fand das schrecklich. Es war mein erster richtiger Liebeskummer. Ich habe all meine Gartenmöbel in die Vinkeveense Plassen geworfen. Ich war völlig verzweifelt."

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Die große Liebe: Karina Schmulders zähmte Fedja van Huêt Aller guten Dinge wurden drei für Fedja. Denn er lernte schließlich - ebenfalls in der Amsterdamer Theatergruppe - Karina Smulders (46) kennen. Sie wurde zu seiner großen Liebe. Seit Juli 2015 sind sie verheiratet und haben eine gemeinsame Tochter, mit der sie im Herzen Utrechts wohnen. Praktisch: Karinas Eltern sind nicht weit entfernt: "Unsere Tochter hat ihren Großvater und ihre Großmutter in der Nähe, ein großes Glück, genau wie ich es hatte", meinte Fedja im Interview mit "denuk". Es läuft für Fedja van Huêt. Zuletzt war er im Publikums-stärksten niederländischen Film des Jahres 2025, "Voor de meisjes", zu sehen und erhielt für seine Rolle in dem abgedrehten schwarzhumorigen Roadtrip "Fabula" viel Kritikerlob. Könnte gut sein, dass er demnächst mal wieder das "Goldene Kalb" gewinnt. Das ist der bedeutendste Filmpreis der Niederlande - der bereits viermal in seinem Trophäenschrank steht. Im deutschen Kino debütierte der Western-Fan - "Spiel mir das Lied vom Tod" ist Fedjas Lieblingsfilm - 2003 in "Rosenstraße" von Regisseurin Margarethe von Trotta. 2008 folgte "Die Buddenbrooks" an der Seite von Iris Berben, Armin Müller-Stahl und Jessica Schwarz. 2006 hatte er in "Stubbe - Von Fall zu Fall: Schwarze Tulpen" seine erste Rolle im deutschen Fernsehen. Obwohl Kinder in den Niederlanden schon früh Deutsch lernen, gab es Anlaufschwierigkeiten. Aber Fedja vertraute auf eine besondere Lehrerin: die deutsche Punk-Ikone Nina Hagen! Deren Album "Nina Hagen Band" aus dem Jahr 1978 ist sein Lieblingsalbum, der Song "Unbeschreiblich weiblich" einer seiner Favoriten. Mit tollem Nebeneffekt, wie er auf der Homepage seiner Agentur verriet: "Wenn ich an meiner deutschen Sprache arbeiten muss, höre ich dieses Album. Es hilft wirklich."