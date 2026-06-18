Regisseur hat herumgebrüllt "Der Wien-Krimi"-Star Jaschka Lämmert: So ernüchternd war ihr TV-Start Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von teleschau Leichenfund im Grünen: Jaschka Lämmert (l.) als Kommissarin Laura Janda in "Mord an der Donau" mit Philipp Hochmair (M.) als Alex Haller und Andreas Guenther als Niko Falk. Bild: ARD Degeto/Tivoli Film/Nikolaas von Schrader

Ab 2018 verkörperte sie in elf Folgen die Kommissarin Laura Janda. Auch in diversen anderen Serien hat die Wienerin schon mitgespielt. Dabei war die gelernte Theaterdarstellerin zunächst nicht begeistert von der Fernsehbranche. Jaschka Lämmert im Porträt.

Ein mysteriöser Doppelmord beschäftigt Kommissarin Laura Janda (Jaschka Lämmert) in der Episode "Mord an der Donau". Nicht nur die frühere Versicherungsmaklerin Dagmar Moser (Sibylle Kos) wurde erschossen, sondern auch der Theatermacher Thomas Bachmann (Erwin Reichel). Dieser war vermutlich nur ein unglücklicher Zeuge der Tat. Oder doch nicht? Gemeinsam mit dem Duo Alexander "Alex" Haller (Philipp Hochmair) und Nikolai "Niko" Falk (Andreas Guenther) taucht die Polizistin in das Umfeld einer Aussteigerkolonie an den Donauauen ein. Und erlebt so manche verblüffende Überraschung. Die Episode aus der Reihe "Der Wien-Krimi: Blind ermittelt" läuft am 18. Juni im Ersten.

Jaschka Lämmert: "Laura Janda gibt sich nicht geschlagen" Elf Folgen lang ging die Kommissarin zusammen mit dem blinden (Ex-)Ermittler Alex und dessen Kumpel Niko auf Verbrecherjagd. "Laura Janda steht sehr in Verbindung zu ihrem Können, ihrem Wissen, aber auch ihren Zweifeln." So beschrieb Jaschka Lämmert in der ARD ihre Serienfigur. "Sie liebt die Verantwortung, gibt sich nicht leicht geschlagen und hält sich nicht mit Nebensachen auf." Von 2018 bis 2024 war die Wienerin an Bord der Serie. Was sie mit Laura gemeinsam habe? "Im Übrigen bereite ich mich immer gerne sehr gründlich auf meine Rollen vor - vielleicht eine Eigenschaft, die ich mit Laura teile", so Lämmert in der ARD. Sie hatte das Glück, "von einer Spitzenkraft in der Polizeiausbildung und einem Leiter des Einsatzkommandos Cobra" ein Einführungstraining zu bekommen. "Außerdem hatte ich respekteinflößendes Schießtraining."

Holpriger TV-Start bei "Derrick": Der Regisseur "hat herumgebrüllt" Jaschka Lämmert kam am 18. März 1974 zur Welt. Sie wuchs zweisprachig auf: Ihre Mutter Lena Ilgisonis ist Russin. Ihr Vater war der Hörspielregisseur Götz Fritsch. Er verstarb 2018. Von 1993 bis 1996 absolvierte sie in München eine Schauspielausbildung an der Otto-Falckenberg-Schule. Neben zahlreichen Engagements an Theatern ist sie seit 1994 auch in Film und Fernsehen aktiv. Ihre erste TV-Rolle hatte jedoch erst einmal eine abschreckende Wirkung, wie die Darstellerin 2024 in einem Interview mit dem österreichischen Medium "Kleine Zeitung" verriet. Jaschka Lämmert hatte einen Part in der beliebten Krimiserie "Derrick". In der Folge "Nachtgebete" verkörperte sie die Tochter eines Mordopfers, damals noch als Schauspielstudentin. "Der Regisseur damals war sehr hierarchisch und despotisch", erinnerte sie sich mit Schaudern. Er habe "herumgebrüllt, und ich erinnere mich, dass alle mit eingezogenem Schwanz herumgelaufen sind". Sie kam damals vom Theater, und "diese Berührung mit der Fernsehwelt war ehrlich gesagt ernüchternd". Sie habe gedacht: "Wenn das so läuft, dann macht das aber keinen Spaß." Auch heute treffe sie hin und wieder auf den Typus des herrischen Regisseurs. Natürlich habe sie über die Jahre am Set auch andere Atmosphären kennengelernt, betonte Jaschka Lämmert. Die Episode "Nachtgebete" ist aktuell im kostenlosen Livestream auf Joyn verfügbar.

Schau die "Derrick"-Folge, mit der Jaschka Lämmert in die TV-Welt einstieg Ganze Folge Derrick Nachtgebete Verfügbar auf Joyn Folge vom 21.04.2025 • 58 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Jaschka Lämmert heute: zahlreiche Episodenrollen Am Set von "Blind ermittelt" ging es allem Anschein nach harmonischer zu. Auch die Vielseitigkeit ihrer Rolle und der Geschichten lobte sie in der "Kleinen Zeitung": "Es entsteht eine große inhaltliche Spannweite, das kann ins Psychologische oder sogar ins marvelartige, superheldenhafte reichen." Dennoch war für Jaschka Lämmert im Jahr 2024 Schluss mit der Krimiserie. Ob sie neue Herausforderungen suchte oder ob die Autor:innen ein neues Gesicht wollten, ist öffentlich nicht bekannt. Arbeitslos ist die Wienerin jedenfalls nicht. Besonders in Krimi-Formaten ist sie immer wieder anzutreffen. So 2022 in "SOKO Kitzbühel", 2023 in "Nord bei Nordwest" und "Die Toten vom Bodensee" oder 2025 in der "Landkrimi"-Folge "Steirerwahn". Auch aktuell ist einiges los: Im Januar 2026 wirkte Jaschka Lämmert mit einer Episodenhauptrolle in "Der Bergdoktor" mit. In "Höhenflug" spielte sie die Segelfliegerin Charlie Eggers. Auch für die Folge "Die eiserne Lady" aus der Serie "SOKO Donau" stand sie kürzlich vor der Kamera. Die Ausstrahlung ist voraussichtlich 2027 geplant. Hinzu kommt ein Auftritt im Stuttgarter "Tatort". Der Fall "Lucys Geburtstag" wird wahrscheinlich in der zweiten Jahreshälfte 2026 gezeigt. Details aus ihrem Privatleben gibt Jaschka Lämmert derweil nicht preis. Im ARD-Interview zu "Blind ermittelt" verriet sie vor einigen Jahren: "Mein Partner kommt aus Brasilien." Ob diese Information noch aktuell ist, ist nicht bekannt. "Der Wien-Krimi: Blind ermittelt - Mord an der Donau" wird am Donnerstag, 18. Juni um 20:15 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Zeitgleich ist der Krimi aus dem Jahr 2023 im kostenlosen Livestream auf Joyn verfügbar.