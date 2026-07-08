Kein Verständnis für Entscheidung "Nicht der richtige Weg": Schlagersängerin Nicole kritisiert "Immer wieder sonntags"-Aus Aktualisiert: Vor 43 Minuten von Jan Islinger Schlagersängerin Nicole auf der Bühne beim "Großen Schlagercomeback" im Jahr 2022. Bild: picture alliance / dpa

Es rumort beim SWR: Immer mehr Künstler:innen zeigen wenig Verständnis für die Entscheidung, "Immer wieder sonntags" abzusetzen. Nun meldet sich Schlager-Ikone Nicole zu Wort - und die Enttäuschung ist ihr anzuhören.

Es ist eine bittere Pille für die Schlager-Welt - und ganz besonders für Stefan Mross. Nach 31 Jahren, 378 Folgen und 31 Staffeln soll übernächsten Monat die letzte Folge "Immer wieder sonntags" über die Bildschirme der Republik flimmern. Am 6. September um die Mittagszeit ginge damit eine Ära zu Ende. Als Stefan Mross von den Plänen des SWR erfuhr, brach für ihn eine Welt zusammen.

Das hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Stefan Mross über die Entscheidung des SWR

"Immer wieder sonntags" am Sonntag ab 10 Uhr im Livestream Bald verfügbar Sonntag, 12.07. 10:03 Uhr • Immer wieder sonntags Folge 7 Verfügbar auf Joyn 117 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Doch langsam regt sich Widerstand gegen die Entscheidung des SWR. Nicht nur Stefan Mross scheint dieses Schicksal schwer akzeptieren zu können, auch etliche Künstler:innen aus der Schlager-Szene melden sich mit kritischen Stimmen zu Wort - nun auch Schlager-Ikone Nicole.

Bereits vor zwei Wochen hatte sich Schlager-Newcomer Steve Paradiso in der Sendung gegenüber Stefan Mross völlig aufgelöst gezeigt. Ein Sonntag ohne Stefan Mross sei für den Nürnberger schlichtweg "ein verlorener Sonntag". Vorher hatte sich bereits Schlager-Urgestein Peggy March kritisch geäußert, da es ohnehin nur noch wenige Plattformen für Nachwuchs-Künstler:innen gäbe.

Deutschland schießt sich diesbezüglich selbst ins Knie. Peggy March über das Show-Aus von "Immer wieder sonntags"

Nun legt Schlagersängerin Nicole nach. "Ich persönlich finde es sehr, sehr schade", erklärt die ESC-Legende gegenüber schlager.de. Für sie sei die Sendung mittlerweile eine Art "Familienbetrieb" gewesen, in dem sie Jahr für Jahr zu Gast sein darf.

Nicole: Show-Aus nicht wirklich nachvollziehbar Dass die Sendung nun urplötzlich abgsetzt wird, dafür hat die 61-Jährige nicht viel Verständnis. Nach ihrer Auffassung habe sich die Show noch immer großer Beliebtheit erfreut: "Ich weiß, dass es immer schwierig war, an Karten zu kommen. Das war ja immer schnell ausverkauft", erzählt sie im Interview.

Das Publikum ist ja förmlich ausgetickt, das hat man ja auch im TV gesehen. Nicole

Auch an der Zielgruppen-Relevanz habe es nicht unbedingt liegen können, so Nicole weiter. "Man hat das ja auch im Fernsehen gesehen, dass da viele junge Menschen saßen." Schlussendlich zeigt sich die Schlager-Legende niedergeschlagen: "Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg war, die Show abzusetzen ..."

Wie es weitergehen könnte Ganz aufgeben wollen die Schlager-Urgesteine ihr geliebtes Format jedenfalls noch nicht. Nicole hat immerhin die Hoffnung, dass man vielleicht eine Art "Ersatzsendung" ins Leben rufen könne. Außerdem bringt sie die Fans auf den Plan. Diese hätten die Macht, ihre Kritik lauthals beim SWR kundzutun - und hätten damit zumindest theoretisch die Chance, etwas zu bewirken.

Vielleicht wird das ja zurückgeholt, wer weiß ... Nicole

Doch auch Stefan Mross mimt den Vorzeige-Captain und bleibt an Bord seiner sinkenden Schlager-Yacht. Wie er t-online gegenüber verraten hat, befinde man sich bereits "in Gesprächen mit Privatsendern". Und wer weiß, vielleicht bereichert Mross ja eines Tages den Sonntagvormittag in SAT.1.