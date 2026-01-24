Ausgabe am 31. Januar Verletzung zwingt Senta Berger zum "Klein gegen Groß"-Aus: NDR hat Ersatz gefunden Aktualisiert: Vor 51 Minuten von spot on news Senta Berger hat sich kürzlich einen Oberschenkelbruch zugezogen. Bild: picture alliance / Presse- und Wirtschaftsdienst

Nach einem unglücklichen Sturz muss Schauspielerin Senta Berger ihre Teilnahme an der nächsten "Klein gegen Groß"-Show am 31. Januar absagen. Der NDR hat jedoch schon einen Ersatz gefunden.

Ende des Monats wird eine neue Ausgabe von "Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell" ausgestrahlt. Ursprünglich war angekündigt, dass auch Senta Berger dabei sein soll. Sie wird allerdings nicht in der Ausgabe vom 31. Januar zu sehen sein, wie der Norddeutsche Rundfunk auf Nachfrage der Nachrichtenagentur "spot on news" bestätigt. Berger habe ihre Teilnahme leider absagen müssen, stattdessen werde Kollegin Adele Neuhauser an ihre Stelle treten.

Unglücklicher Sturz setzt Senta Berger außer Gefecht Vermutlich weil sich Berger kürzlich bei einem Sturz schwer verletzt hat und die Show zu diesem Zeitpunkt noch nicht aufgezeichnet war, wird die Schauspielerin nicht zu sehen sein. Sie hatte sich einen Oberschenkelbruch zugezogen und musste operiert werden. Ihr Sohn Simon Verhoeven gab jedoch Entwarnung. "Es geht ihr den Umständen entsprechend gut", sagte er vor wenigen Tagen "Brisant".