Die Schattenseiten des Erfolgs
Oscar-Preisträgerin Jennifer Lawrence packt aus: "Der Ruhm kam viel zu früh"
Sie ist Oscarpreisträgerin und seit Jahren ein Fixstern in Hollywood. Doch der Weg nach oben war für Jennifer Lawrence alles andere als leicht. Jetzt spricht sie offen über eine Zeit, in der ihr der eigene Erfolg über den Kopf wuchs.
Zwischen Blitzlicht und Selbstzweifeln
Jennifer Lawrence gehört heute zu den prägendsten Schauspielerinnen ihrer Generation. Doch als der große Durchbruch kam, fühlte sich der Glamour für sie nicht nach Triumph an, sondern nach Kontrollverlust. Im Gespräch mit "Bunte" erinnert sie sich daran, wie fremd ihr diese neue Welt plötzlich war. Während ihrer ersten intensiven Award-Saison habe sie sich selbst kaum wiedererkannt. Outfits, die nicht ihrem Stil entsprachen, Termine im Sekundentakt und der Druck, Erwartungen zu erfüllen - all das habe sie innerlich überfordert.
Rückblickend sagt sie offen, der Hype sei "viel zu früh" über sie hereingebrochen. Sie sei ohne das nötige Rüstzeug in eine Branche geraten, die keine Pause-Taste kennt.
Neue Perspektive durch das Muttersein
Heute blickt Jennifer deutlich reflektierter auf diese Phase zurück. Vor allem das Muttersein habe sie verändert. Plötzlich gehe es nicht mehr um Schlagzeilen oder Designerroben, sondern um Stabilität, Geduld und emotionale Balance.
Ich glaube, mir hat die Perspektive des Kindes sehr geholfen.
Ruhe und Verlässlichkeit seien entscheidend, um ein kleines Nervensystem zu schützen. Genau diese Haltung übertrage sie inzwischen auch auf sich selbst. Das wahre Leben spiele sich für sie nicht im Scheinwerferlicht ab, sondern "im Grau", in den leisen Momenten zwischen Liebe und Überforderung.
Ein Zufall mit Folgen
Dabei begann alles völlig ungeplant. Als Teenager war Jennifer mit ihrer Mutter in New York unterwegs, als ein Talentscout auf sie aufmerksam wurde. Ein Zufall, der ihr Leben in eine völlig neue Richtung lenkte. Ohne konkrete Vorstellung davon, was sie erwartete, ließ sie sich auf das Abenteuer ein und entwickelte sich rasch zu einem internationalen Star.
Heute scheint sie ihren eigenen Rhythmus gefunden zu haben. Die Erfahrungen aus den turbulenten Anfangsjahren und ihr Leben als Mutter bringt sie inzwischen in Einklang. Der frühe Ruhm hat sie geprägt, aber nicht definiert.
