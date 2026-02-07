Comeback 2060?
Wird es eine "Downtown Abbey"-Fortsetzung geben?
Aktualisiert:von Spot on
Die "Downton Abbey"-Fans hoffen auf ein Comeback, doch Hugh Bonneville dämpft die Erwartungen: Mit einem Augenzwinkern bringt er eine mögliche Rückkehr ins Schloss im Jahr 2060 ins Spiel.
Nach sechs Staffeln und drei Filmen hoffen viele Fans immer noch auf weiteren "Downton Abbey"-Stoff. Der 62-jährige Schauspieler Hugh Bonneville, der Lord Grantham verkörperte, sinnierte nun über die Zukunft der beliebten historischen Reihe.
Hier kannst du den zweiten Teil der "Downton Abbey"-Filmreihe sehen:
Abschied ohne Reue
In der britischen Talkshow "The Jonathan Ross Show" scherzt er, dass die Fans möglicherweise im Jahr 2060 in den Genuss einer weiteren Staffel kommen könnten, wie unter anderem "The Independent" berichtete. Der Schauspieler war von Beginn der Dramaserie im Jahr 2010 bis zu deren Ende im Jahr 2015 dabei sowie in den drei Filmen, die 2019, 2022 und 2025 in die Kinos kamen. Auf die Frage, ob die Fans mit einer Rückkehr der Reihe auf die Bildschirme rechnen könnten, antwortet der 62-Jährige: "Sicherlich nicht mit unserer Besetzung. Aber das Schloss steht ja noch, also wer weiß? Vielleicht gibt es ja eines, das im Jahr 2060 spielt."
Niemand habe am Anfang gedacht, dass die Serie über die ursprünglich bestellten sieben Folgen hinausgehen würde. "Historische Dramen seien tot, hieß es. Man weiß nie, wie es ausgeht. Am Ende haben wir das gemacht, was es war, 52 Folgen und drei Filme in 15 Jahren... Es war ein schöner Abschied." Er vermisse seine Rolle als Lord Grandham auch nicht. "Ich liebe die Serie, die Menschen und ihr Vermächtnis sehr, aber ich bin sehr froh, nicht mehr so früh morgens aufstehen und zum windigen Highclere Castle fahren zu müssen."
"Ich bin einfach zu alt"
Auch bei den "Paddington"-Filmen müssen Fans womöglich künftig auf Bonneville verzichten. 2014 war er zum ersten Mal als Mr. Brown aufgetreten. "Ich glaube, ich sollte das in den richtigen Kontext setzen: Ich bin einfach zu alt. Ich kann den Spagat nicht mehr so wie im zweiten Film. Aber sag niemals nie. Falls Mr. Brown in einem Badewannenrollstuhl zurückkommt, wäre ich vielleicht verfügbar."
Derweil widmet sich Bonneville anderen Projekten. Er wird demnächst neben Theo James und Kaya Scodelario in dem Netflix-Hit "The Gentlemen" zu sehen sein, bei dem Guy Ritchie Regie führt. Im nächsten Monat steht er im Aldwych Theatre als C.S. Lewis in "Shadowlands" auf der Bühne.
Bereit für die Reise? Erlebe das schöne London mit "Die Abenteuer mit Paddington"
Mehr entdecken
Wiedersehen in Malibu
"Baywatch": Alles zum Reboot und Start der neuen Folgen
Inspiriert von Oliver Pocher
"Bin klein und dick": Pietro Lombardi greift jetzt zur Abnehmspritze
Endlich!
Wird "Die Mumie" fortgesetzt? Brendan Fraser spricht Klartext
Bei Eröffnungsfeier in Mailand
Olympia 2026: Charlize Theron ruft eindringlich zum Frieden auf
Alle Karnevalssendungen
Hier siehst du "Fastnacht in Franken" 2026 heute im Livestream
Schmerzhafte Vergangenheit
"Die Landarztpraxis": Simon lüftet endlich sein Geheimnis