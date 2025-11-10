Grabstein für 007
Im Angesicht des Todes: Wo liegt das Grab von James Bond?
Erinnerst du dich an das tragische Ende von James Bond in "Keine Zeit zu sterben"? Auf der färöischen Insel Kalsoy, einem der wichtigsten Drehorte des Films, steht inzwischen ein symbolisches Grab für 007. Fans aus aller Welt pilgern dorthin, um dem Agenten die letzte Ehre zu erweisen.
Sie haben ihm ein Denkmal gebaut
Das 25. Bond-Abenteuer war sein letztes: In "Keine Zeit zu sterben" wurde 007 (Daniel Craig) bei einem Raketenangriff getötet. Wenn du den Film gesehen hast, erinnerst du dich sicher noch an den emotionalen Abschied und das dramatische letzte Telefonat.
Die Schurkeninsel aus dem Film existiert auch in Wirklichkeit, es handelt sich um die nordatlantische Insel Kalsoy.
Fun Fact: Daniel Craig war nie auf der Insel, er wurde im Nachhinein digital in die Szene eingefügt. Das hielt die örtliche Tourismusbehörde allerdings nicht davon ab, eine Pilgerstätte in seinem Namen zu errichten. Ein symbolischer Grabstein erinnert an den Agenten.
Gestaltet ist er ähnlich wie der von Bonds Eltern aus "Skyfall" (2012). Darauf steht:
Die wahre Berufung des Menschen ist es zu leben, nicht zu existieren.
Der Youtube-Kanal @guidetofaroeislands zeigt den Grabstein detailliert:
Willst du mehr über die Hintergründe der "James Bond"-Reihe wissen?
Wo genau liegen die Faröer Inseln eigentlich?
Und wer James Bonds letzte Ruhestätte einmal aus nächster Nähe sehen möchte: Die Färöer-Inseln heißen Besucher:innen jederzeit willkommen. Das Archipel besteht aus 18 vulkanischen Inseln, die ziemlich genau in dem Dreieck zwischen Schottland, Island und Norwegen liegen. Die Färöer sind eine autonome, zur dänischen Krone gehörende Inselgruppe. Fans können eine geführte Tour zum Grab von 007 und anderen Drehorten buchen.
Spektakuläre Locations gehören seit jeher zur DNA der "James Bond"-Reihe. "Keine Zeit zu sterben" wurde unter anderem in Norwegen, Jamaica, Italien und natürlich London gedreht.
