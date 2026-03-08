Seine zweite Moderation der Awards Der stille Klassenclown: Oscar-Host Conan O'Briens Karriere im Überblick Veröffentlicht: 08:00 Uhr von teleschau Conan O'Brien moderiert in der Nacht zum 16. März zum zweiten Mal in Folge die Oscars. Bild: 2025 Getty Images / Michael Loccisano

Conan O'Brien ist längst eine Legende unter den Talkshow-Hosts im US-Fernsehen. Dabei sieht er sich selbst gar nicht als Entertainer - schon gar nicht als politischer. Vielleicht ist das das Erfolgsgeheimnis des Oscar-Moderators.

"Politische Satire war nie im Zentrum meines Comedy-Gehirns", sagt Conan O'Brien über sich in einem Interview mit der Zeitung "The New Yorker". Er sei viel mehr von alten Filmen und Cartoons inspiriert. Die Zeitschrift "Gala" nannte ihn einst "das wandelnde Augenzwinkern des US-Fernsehens". O'Brien macht sich gerne lustig - vor allem aber über sich selbst. Und er ist bekannt für seinen schrägen Humor. Vielleicht hat ihm dieses Image im vergangenen Jahr im stolzen Alter von 61 Jahren zu seinem Debüt als Oscar-Host verholfen. Neben der Tatsache, dass Conan O'Brien in der Unterhaltungsbranche seit mehr als 30 Jahren erfolgreich ist. Auch 2026 wird er wieder durch die Verleihung der Academy-Awards führen. ProSieben überträgt die Show in der Nacht zum 16. März live.

Er brachte seine Mitschüler:innen zum Lachen - aber nicht als Pausenclown Conan O'Brien kam in Brookline im US-Bundesstaat Massachusetts als drittes von sechs Kindern einer Anwältin und eines Arztes zur Welt. Die Stadt in der Nähe von Boston ist vornehmlich bekannt als Geburtsort der Kennedy-Brüder John F. und Robert. Der junge Rotschopf Conan lernte in der Schule schnell, die Klasse zum Lachen zu bringen. Nicht durch laute Sprüche oder alberne Streiche, sondern durch lustige Geschichten. "Ich war nicht der Klassenclown. Ich war sehr zurückhaltend", verriet der Comedian in "The New Yorker". "Aber ich fing an, kleine Theaterstücke und witzige Storys zu schreiben." Sein höchstes Ziel sei es immer gewesen, den Vater am Küchentisch zum Lachen zu bringen - was ihm oft gelang. Aber der Moderator erzählt auch oft die Anekdote, wie Vater O'Brien, Professor an der Harvard Medical School, zu ihm sagte: "Jetzt verstehe ich das. Du hast aus etwas einen Beruf gemacht, das eigentlich behandelt gehört."

Conan O'Brien ging nach Harvard - und schrieb für das dortige Satiremagazin Zunächst wählte Conan O'Brien den akademischen Weg, wie seine Eltern. An der Harvard University machte er seinen Abschluss in US-amerikanischer Literatur und Geschichte - und verfasste nebenbei Beiträge für das Campus-eigene Magazin "Harvard Lampoon". Später schlug er sich zunächst mit wenig glamourösen Jobs in Dauerwerbesendungen durch - bis er Gag-Schreiber bei der legendären TV-Show "Saturday Night Live" wurde. 1991 war er dann als Autor und Produzent bei der Serie "The Simpsons" tätig - ehe er 1993 in ganz kaltes Wasser sprang. Beim Sender NBC trat Conan O'Brien die Nachfolge einer echten Legende an: David Letterman. Dieser hatte dem Talkformat "Late Night" seit 1982 zu ungeahnter Popularität verholfen. Der irische, mit schrägem Humor ausgestattete Wirbelwind als Nachfolger für den seriösen Letterman? Fans der Show waren skeptisch. Doch nach und nach wurde "Late Night with Conan O'Brien" zum Erfolg - der sogar mit einem Emmy gekrönt wurde. O'Brien blieb dem Talkformat 16 Jahre treu.

Das "Tonight Show"-Desaster und das tiefe Loch Dann folgte ein Karriereschritt, der sich zunächst als unerwarteter Flop erwies. 2009 trat Conan O'Brien die Nachfolge von Jay Leno in "The Tonight Show" an - dem Platzhirsch unter den US-Talkshows. Doch nach wenigen Monaten war Schluss. Die Senderchefs waren mit der Quote unzufrieden. Auch Lenos neue Sendung lief suboptimal. Als "The Tonight Show" durch "The Jay Leno Show" ersetzt und ins Spätprogramm degradiert werden sollte, verweigerte O'Brien seine Zustimmung. Er wurde mit 32 Millionen Dollar abgefunden, fiel jedoch mental in ein tiefes Loch. Später enthüllte der Comedian in seinem eigenen Podcast "Conan O'Brien Needs A Friend", dass er zu Beginn seiner Karriere unter Depression und Angstgefühlen gelitten habe, die ihn nie ganz verlassen hätten. In seiner dunkelsten Stunde war es ausgerechnet ein anderer Comedian, der für ihn da war, wie O'Brien in seinem Format berichtete: Robin Williams. "Ich lag auf dem Boden meines Wohnzimmers, als mein Telefon klingelte", so der Talkshow-Host. "Ich weiß bis heute nicht, woher er meine Nummer hatte. Er sprach mir Mut zu." Williams wusste von O'Briens Leidenschaft fürs Rennradfahren und hatte für ihn in einem Bike Shop in Santa Monica ein ganz spezielles Modell anfertigen lassen - "In irischen Farben, übersät mit Kleeblatt-Motiven", erinnerte sich der 62-Jährige. Die Geste habe ihn sehr berührt.

Neue Show - und 2021 der Abschied

Ich glaube, ich erreiche jetzt mehr Menschen, entweder durch den Podcast oder durch die Reisesendung. Ich habe diese Freiheit, ich selbst zu sein, auf verschiedene Weise, in verschiedenen Formaten. Conan O'Brien