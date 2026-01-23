Mit "Blood & Sinners" hat Regisseur Ryan Coogler einen historischen Erfolg bei den Oscars erzielt: Sein Film kommt auf 16 Nominierungen und stellt damit einen neuen Rekord auf. Michael B. Jordan ist erstmals als Bester Hauptdarsteller für einen Oscar nominiert.

Michael B. Jordan ist für seinen ersten Oscar als Bester Hauptdarsteller nominiert. Der Horrorfilm "Blood & Sinners" von Ryan Coogler kam insgesamt auf 16 Nominierungen und stellte damit einen neuen Rekord auf: "Sinners" ist jetzt der Film mit den meisten Oscar-Nominierungen in der Geschichte von Hollywood. Das muss man alles erst mal verarbeiten. Nach den vielen guten Nachrichten des Tages sprach Michael B. Jordan mit dem "Hollywood Reporter" und versuchte die Neuigkeiten einzuordnen.

Mama wusste sofort Bescheid

"Ich bin schon lange Teil dieser Branche", sagt Jordan. Er habe die Academy, große Regisseure und Schauspieler über Jahre hinweg bewundert. "Plötzlich selbst Teil dieser Gespräche rund um die Oscars zu sein - das fühlt sich bestätigend an", erklärt der Schauspieler.

Jordan gibt im Interview zu, dass er nicht morgens um halb sechs aufgestanden ist, sondern es erst einmal ruhiger angehen wollte, um zu sehen wie die Nachrichtenlage zu Beginn des Tages aussieht. Er sei dann zu "viel Liebe und Zuneigung" aufgewacht. Nachdem er von seiner Nominierung erfahren hatte, rief er zunächst eine ganz besondere Person an.

Sein erster Anruf ging an seine Mutter. "Sie ist der Grund, warum ich überhaupt Schauspieler geworden bin. Mit ihr diesen Moment zu teilen, bedeutet mir alles", sagt Jordan. Und obwohl er auch sagt, dass er erst alles verdauen müsse und ihm die Worte fehlen, teilt er mit: "Auf diese Weise wertgeschätzt zu werden ist eine Ehre".