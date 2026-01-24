Alle Augen auf das Fantasy-Drama Das gab's noch nie: "Blood & Sinners" kassiert 16 Oscar-Nominierungen! Aktualisiert: Vor 2 Stunden von C3 Newsroom Michael B. Jordan hat in "Blood & Sinners" eine Doppelrolle. Bild: Landmark Media

Ryan Cooglers Vampir-Drama "Blood & Sinners" schreibt Geschichte: Mit 16 Oscar-Nominierungen setzt der Film neue Maßstäbe in Hollywood. Neben Best Picture und Regie glänzt Michael B. Jordan mit seiner ersten Nominierung.

Das Fantasydrama "Blood & Sinners" von Ryan Coogler hat einen Meilenstein in der Filmgeschichte gesetzt: Mit insgesamt 16 Oscar-Nominierungen ist es der meistnominierte Film aller Zeiten. Damit übertrifft es legendäre Klassiker wie "All About Eve" (1950), "Titanic" (1997) und "La La Land" (2016), die jeweils 14 Nominierungen erhielten. Besonders bemerkenswert sind die Nominierungen in den Hauptkategorien, darunter Bester Film, Regie, Originaldrehbuch sowie Auszeichnungen für die Darsteller:innen Michael B. Jordan, Delroy Lindo und Wunmi Mosaku. Cooglers Werk tritt gegen starke Konkurrenz an, insbesondere mit den Favoriten "One Battle After Another", der auf 13 Oscar-Nominierungen kommt und bereits mit Siegen bei den Critics Choice und Golden Globe Awards überzeugen konnte.

"Blood & Sinners"-Regisseur Ryan Coogler setzen Meilenstein Bereits bei seiner Veröffentlichung im April 2025 erregte "Blood & Sinners" großes Aufsehen. Der Film avancierte zum erfolgreichsten Kinofilm in Nordamerika seit Christopher Nolans "Inception" und wurde von Kritik und Publikum gleichermaßen gefeiert. Trotz anfänglicher Skepsis in der Branche überzeugte er mit packender Inszenierung und einem herausragenden Ensemble. Für Regisseur Ryan Coogler markiert dieser Erfolg einen weiteren Höhepunkt seiner Karriere. Bekannt für Filme wie "Creed" und "Black Panther", erhielt er erstmals Oscar-Nominierungen für Regie und Drehbuch. Zudem gehört er zu den wenigen schwarzen Filmemacher:innen, die in der Kategorie "Beste Regie" nominiert wurden - zuletzt gelang dies Spike Lee im Jahr 2019 für "BlacKkKlansman". Michael B. Jordan, der in "Blood & Sinners" gleich zwei Rollen als die Zwillinge Smoke und Stack Moore spielt, darf sich ebenfalls über seine erste Oscar-Nominierung freuen. Der Schauspieler und sein Regisseur Ryan Coogler haben eine gemeinsame Vergangenheit. B. Jordan spielte bereits vor zwölf Jahren in Cooglers Drama "Fruitvale Station" eine Hauptrolle. Nun darf er auf den Oscar für den besten Hauptdarsteller hoffen.

Best Casting: Auch hier winkt ein Oscar für "Blood & Sinners" Neben den bekannten Kategorien glänzt "Blood & Sinners" auch in einer neuen Disziplin: Best Casting. Francine Maisler, die für die Auswahl des Ensembles verantwortlich war, wurde erstmals nominiert. Maisler ist eine Ikone ihres Fachs und hat mit Größen wie Barry Jenkins und Denis Villeneuve zusammengearbeitet. Mit bereits etablierten Preisträger:innen wie Ruth E. Carter (Kostümdesign) und Ludwig Göransson (Filmmusik) unter den Nominierten scheint der Film auch in technischen Kategorien sehr gut aufgestellt zu sein.