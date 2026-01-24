98. Academy Awards Oscar-Filme 2026: Die 5 Nominierungen in der Kategorie "Bester Nebendarsteller" Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Rebecca N. Welche Schauspieler gewinnt in der Kategorie "Bester Nebendarsteller"? Bild: Pramote_stock.adobe.com; backup16_stock.adobe.com; gomolach_stock.adobe.com

Am 15. März 2026 werden im Dolby Theatre in Los Angeles die Oscars verliehen. Nun stehen auch die 5 Nominierten in der Kategorie "Bester Nebendarsteller" fest, die sich in diesem Jahr Hoffnungen auf die begehrte Auszeichnung machen dürfen.

Die Oscar-Nominierungen sind verkündet und die Spannung steigt. In der Kategorie "Bester Nebendarsteller" finden sich in diesem Jahr sehr unterschiedliche Rollen und Darsteller.

"Bester Nebendarsteller": Das sind die Nominierten 2026 Folgende Schauspieler sind für den Oscar nominiert: Benicio Del Toro ("One Battle After Another")

Jacob Elordi ("Frankenstein")

Sean Penn ("One Battle After Another")

Stellan Skarsgård ("Sentimental Value")

Delroy Lindo ("Blood & Sinners")

Darum geht es in der Kategorie "Bester Nebendarsteller" Der Oscar in der Kategorie "Bester Nebendarsteller" ehrt die Leistung eines Filmschauspielers in einer Nebenrolle. Diese Ehrung, die erstmals 1937 verliehen wurde, würdigt Schauspieler, die durch ihre Darbietungen das Gesamtbild eines Films maßgeblich bereichern und prägen.