Wer gewinnt bei der 98. Verleihung?
Oscars 2026: Die 5 Nominierungen in der Kategorie "Bester internationaler Film"
Aktualisiert:von Peter Falan Picha
Zur 98. Oscar-Verleihung versammelt sich im Dolby Theatre in Los Angeles erneut das Who's who der Filmbranche. Produktionen aus aller Welt konkurrieren um eine der prestigeträchtigsten Auszeichnungen des Abends. Das sind die Nominierten in der Kategorie "Bester internationaler Film".
Das sind die Nominierten 2026
Die Oscar-Nominierungen stehen fest - und einmal mehr beweisen sie, dass große Filmkunst keine Ländergrenzen kennt. Fünf Produktionen hoffen nun auf die begehrte Goldstatue.
"The Secret Agent" (Brasilien 🇧🇷), Regie: Kleber Mendonça Filho
"It Was Just an Accident" (Frankreich 🇫🇷), Regie: Jafar Panahi
"Sentimental Value" (Norwegen 🇳🇴), Regie: Joachim Trier
"Sirât" (Spanien 🇪🇸), Regie: Oliver Laxe
"Die Stimme von Hind Rajab" (Tunesien 🇹🇳), Regie: Kaouther Ben Hania
So kommt die Kategorie "Bester internationaler Film" zustande
Seit 1948 ist die Oscar-Kategorie "Bester internationaler Film" eine der spannendsten Disziplinen bei den Academy Awards. Was als Ehren-Oscar begann, etablierte sich ab 1957 als eigene Auszeichnung und feste Größe der Verleihung. Lange Zeit firmierte sie als "Bester fremdsprachiger Film". Dann wurde sie umbenannt, um der globalen Filmwelt Rechnung zu tragen. Prämiert werden Spielfilme außerhalb der USA mit überwiegend nicht-englischsprachigem Dialog, die von ihren jeweiligen Ländern offiziell eingereicht wurden. Die Auswahl geschieht über ein mehrstufiges Sichtungsverfahren durch Mitglieder der Academy of Motion Picture Arts and Sciences.
Das sind die Oscar-Gewinner der letzten Jahre
In den vergangenen fünf Jahren hat der Oscar dieser Kategorie eindrucksvoll gezeigt, wie stark das Kino jenseits Hollywoods ist. Prämiert wurden Werke, die gesellschaftliche Themen, persönliche Schicksale und filmische Innovation vereinen.
2021 - "Der Rausch" (Dänemark 🇩🇰), Regie: Thomas Vinterberg
2022 - "Drive My Car" (Japan 🇯🇵), Regie: Ryûsuke Hamaguchi
2023 - "Im Westen nichts Neues" (Deutschland 🇩🇪), Regie: Edward Berger
2024 - "The Zone of Interest" (Vereinigtes Königreich 🇬🇧), Regie: Jonathan Glazer
2025 - "Für immer hier" (Brasilien 🇧🇷), Regie: Walter Salles
