98. Academy Awards
Oscar-Filme 2026: Die 5 Nominierungen in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin"
Aktualisiert:von Anna-Maria Hock
In der Nacht vom 15. auf den 16. März ist es wieder so weit: Die Oscars werden zum 98. Mal verliehen. Jetzt ist bekannt, welche Schauspielerinnen die Chance auf einen Goldjungen in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" haben.
Das sind die Nominierungen in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin"
Jessie Buckley in "Hamnet"
Rose Byrne in "If I had legs I'd kick you"
Kate Hudson in "Song Sung Blue"
Renata Reinsve in "Sentimental Value"
Emma Stone in "Bugonia"
Darum geht es in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin"
Mit dem Oscar in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" wird Jahr für Jahr die Leistung einer Filmschauspielerin in einer Hauptrolle gewürdigt. Erstmals wurde der Preis 1929 vergeben. Katharine Hepburn hält bis heute den Rekord als meist ausgezeichnete Schauspielerin in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin". Sie gewann den Oscar bereits viermal (in den Jahren 1933, 1967, 1968 und 1981). Zuletzt wurden etwa Mikey Madison für ihre Rolle in "Anora", Emma Stone in "Poor Things" (2024), Michelle Yeoh für ihre schauspielerische Leistung in "Everything Everywhere All at Once" (2023) und Jessica Chastain für ihre Darbietung in "The Eyes of Tammy Faye" ausgezeichnet. Wer holt sich dieses Jahr den Sieg?